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США направили боевые самолеты в сторону Ирана

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  • 6.11.2022, 8:37
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США направили боевые самолеты в сторону Ирана

Американское командование получило сигнал о подготовке атаки по Саудовской Аравии.

США направили военные самолеты в сторону Ирана после недавних сообщений о том, что Иран готовит атаку по Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Washington Post.

В публикации отмечается, что когда по данным разведки Центральное командование США было предупреждено о неизбежных атаках иранских баллистических ракет и БПЛА на цели в Саудовской Аравии, было принято решение запустить самолеты, которые базируются в районе Персидского залива, в сторону Ирана, чтобы повысить боевую готовность США и королевства.

По данным газеты, отправка самолетов стала иллюстрацией прочности и важности партнерства США и Саудовской Аравии.

Ранее Wall Street Journal сообщали, что Саудовская Аравия поделилась с Соединенными Штатами Америки разведанными, в которых указывалось, что Иран планирует нападение на их страну и Ирак.

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