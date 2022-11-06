США направили боевые самолеты в сторону Ирана

США направили боевые самолеты в сторону Ирана1
- 6.11.2022, 8:37
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Американское командование получило сигнал о подготовке атаки по Саудовской Аравии.
США направили военные самолеты в сторону Ирана после недавних сообщений о том, что Иран готовит атаку по Саудовской Аравии.
Об этом сообщает Washington Post.
В публикации отмечается, что когда по данным разведки Центральное командование США было предупреждено о неизбежных атаках иранских баллистических ракет и БПЛА на цели в Саудовской Аравии, было принято решение запустить самолеты, которые базируются в районе Персидского залива, в сторону Ирана, чтобы повысить боевую готовность США и королевства.
По данным газеты, отправка самолетов стала иллюстрацией прочности и важности партнерства США и Саудовской Аравии.
Ранее Wall Street Journal сообщали, что Саудовская Аравия поделилась с Соединенными Штатами Америки разведанными, в которых указывалось, что Иран планирует нападение на их страну и Ирак.