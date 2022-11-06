Путин ударился в оккультизм 9 6.11.2022, 8:43

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Глава РФ винит в своих провалах «англосаксов».

Российский президент Владимир Путин вместе со своим окружением «подсел» на русских оккультистов и философов-традиционалистов типа Дугина и Прохорова.

Это мешает главе страны-агрессора здраво принимать реальность, отметил в эфире FREEDOM журналист Виталий Сизов.

Российское руководство нашло себе нового врага в лице Великобритании. По словам Сизова, это связано, в том числе, с подрывом кораблей в Севастопольской бухте.

«Есть ли в этом какая-то рациональная база? Только то, что да - Британия действительно оказывает значительную помощь Украине, она оказывает в том числе и военную помощь, тренирует украинскую армию. Но чтобы обвинять Британию в персональной ответственности, надо иметь доказательства. Россию это не беспокоит», - сказал журналист.

С рациональной точки зрения, они сами себя противопоставили Западу, добавил Сизов: «Если вы всех объявили врагами и угрожаете их национальной безопасности, то надо быть готовыми к противодействию».

По мнению журналиста, России очень больно осознавать, что «бывшая колония» оказывает эффективное сопротивление, фактически заставляет бывшую метрополию отступить: «Им тяжело осознать, что это воля украинского народа. Это никакие ни нацисты, ни сатанисты, ни англосаксы».

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