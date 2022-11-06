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ВСУ разгромили позиции россиян под Херсоном, откуда запускались иранские дроны

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  • 6.11.2022, 8:48
  • 5,416
ВСУ разгромили позиции россиян под Херсоном, откуда запускались иранские дроны

База оккупантов находилась в начале Кинбурнской косы.

Вооруженные силы Украины накрыли склад боеприпасов российской армии в населенном пункте Геройское Херсонской области.

Об этом пишет Telegram-канал «Украина 365» со ссылкой на сообщения местных пабликов.

Отмечается, что Геройское - это начало Кинбурнской косы, именно оттуда российские военные запускали иранские дроны-камикадзе для атак на украинские объекты.

«Сообщают, что ВСУ накрыли склад боеприпасов россиян в Геройском Херсонской области. Чтобы вы понимали, Геройское - это начало Кинбурнской косы. Именно оттуда враг запускал иранские дроны», - говорится в сообщении.

Судя по опубликованному фото, на месте объекта российской армии начался масштабный пожар, возможна детонация боеприпасов.

Украинское командование пока никак не комментировало этот удар.

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