ВСУ разгромили позиции россиян под Херсоном, откуда запускались иранские дроны

ВСУ разгромили позиции россиян под Херсоном, откуда запускались иранские дроны2
- 6.11.2022, 8:48
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База оккупантов находилась в начале Кинбурнской косы.
Вооруженные силы Украины накрыли склад боеприпасов российской армии в населенном пункте Геройское Херсонской области.
Об этом пишет Telegram-канал «Украина 365» со ссылкой на сообщения местных пабликов.
Отмечается, что Геройское - это начало Кинбурнской косы, именно оттуда российские военные запускали иранские дроны-камикадзе для атак на украинские объекты.
«Сообщают, что ВСУ накрыли склад боеприпасов россиян в Геройском Херсонской области. Чтобы вы понимали, Геройское - это начало Кинбурнской косы. Именно оттуда враг запускал иранские дроны», - говорится в сообщении.
Судя по опубликованному фото, на месте объекта российской армии начался масштабный пожар, возможна детонация боеприпасов.
Украинское командование пока никак не комментировало этот удар.