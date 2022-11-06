«Нас обманули!»: в армии РФ начались бунты перед отправкой на фронт 7 6.11.2022, 9:11

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Протесты мобилизованных приняли массовый характер.

Мобилизованные в ряды армии России начали прозревать. Если сначала им обещали большие единовременные выплаты, а впоследствии и стабильную высокую зарплату, то реальность оказалось совершенно иной. В военных учебных центрах уже начались бунты, а «мобики» стали отказываться отправляться в Украину, пишет obozrevatel.com.

Смертнику деньги не нужны

Региональными выплатами в РФ пытались «стимулировать» проблемную мобилизацию. Правда, президент РФ Владимир Путин переложил этот груз на местные бюджеты, а губернаторы, как водится, взяли под козырек. Но одно дело пообещать, а совсем другое – выполнить.

По состоянию на сегодняшний день мобилизованные в армию страны-оккупанта из Кировской, Курганской, Нижегородской, Брянской, Пензенской, Ульяновской областей, а также из нескольких республик – Мордовии. Татарстана, Чувашии и Чечни не получили за отправку на преступную войну ни копейки.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков озвучил гениальную причину полного отсутствия в регионе материальной поддержки мобилизованных — он считает бессмысленным платить тем, кто не имеет возможности ничего купить на эти деньги, так как они... находятся на фронте.

Также губернатор аргументировал свое решение отказаться от единовременных выплат мобилизованным тем, что даже «родные ничего не могут привезти» тем, кто находится в зоне боевых действий. Оно и понятно: в Украину попасть можно только будучи военнослужащим-оккупантом, а потенциальному смертнику зачем деньги?

Бунт на корабле

Настоящий скандал разгорелся в учебном центре российской армии в Ульяновске, где более двух тысяч мобилизованных из Чувашии устроили настоящий бунт. Количество подписей под коллективным письмом к главе региона растет с каждым днем.

Военнослужащие накануне отправки в Украину потребовали от губернатора Олега Николаева выплатить им 400 миллионов рублей, которые, по его словам, выделены из резервного фонда республики.

Эти средства пообещал глава республики 1 ноября, а уже на следующий день министр финансов заявил о том, что таких денег у региона нет — лишь 130 млн, однако этого не хватает даже на единовременную «помощь» по 50 тысяч рублей.

Сами же чувашцы говорят, что в военкомате им обещали дать по 300 тысяч. Но, конечно же, никто этих денег так и не увидел. А руководство военной части заявило, что «вам никто ничего не должен» и «вы не так поняли».

Сами же «чмобики» стали, как говорится, бить на слезу. «Уважаемые граждане Российской Федерации, обращаются к вам мобилизованные военнослужащие Чувашской Республики! Мы, рискуя собственной жизнью, идем на верную смерть для вашей безопасности и мирной жизни! Наше государство отказывается выплатить нам денежные средства в размере 195 тысяч рублей, которые нам обещал наш президент Владимир Владимирович Путин! Ради чего тогда нам идти воевать за это государство, оставив свои семьи без поддержки?», – заявили мобилизованные.

Чувашия является одним из самых бедных регионов РФ, потому многие жители республики соблазнились таким «богатством» и обещанной стабильной зарплатой. А то, что они отправляются убивать украинцев, их нисколько не смущало. Только сейчас они стали отказываться ехать в Украину – правда, пока им не заплатят.

Как видим, ни о какой идейности и готовности воевать за Россию тут речь не идет – это наемничество чистой воды. Теперь же незадачливые оккупанты прямо заявляют: «Нас просто на**али!».

Протесты мобилизованных в Ульяновске продолжаются уже несколько дней. Часть бунтующих уже задержала военная полиция, однако ситуацию это не изменило. Тем временем начинают роптать и в других в/ч, где «чмобикам» также ничего не выплатили.

Похожая ситуация и с уже находящимися в Украине военнослужащими страны-оккупанта. Многим из них на карточки приходят сущие копейки, а семьям погибших не выдают даже «гробовые».

Путин пошел на новый обман

Пытаясь погасить зарождающуюся протестную волну, кремлевский диктатор 2 ноября 2022 г. издал указ, которым пообещал разово выплатить еще по 195 тысяч рублей (около 115 тыс. грн.) – это касается мобилизованных и контрактников российской армии.

Вот только тут есть нюанс: выплата светит только тем, кто заключил контракт непосредственно в период проведения «СВО», да еще и сроком не менее года. А подавляющее большинство подписывало шестимесячный. Так что рассчитывать на эти деньги им теперь не приходится.

Этот указ Путина уже вызвал множество гневных комментариев в социальных сетях. Россияне обозлились такой «несправедливостью» и назвали «подачкой собакам», а также «сплошным обманом».

Выплаты мобилизованным в России и их семьям, включая компенсации в случае ранения или смерти, по подсчетам финансовых аналитиков за ближайшие полгода могут составить до 3 трлн рублей. В то время как дефицит российского бюджет в 2023 г. прогнозируется еще больше – 4-4,5 трлн руб. К тому же федеральный бюджет был сверстан без учета трат на мобилизацию и «поддержку» оккупированных территорий Украины.

Так что в РФ получается все как всегда: денег нет, но вы держитесь. А уж сколько россиян встретят свою смерть в Украине, Кремль точно не волнует – пушечного мяса пока еще достаточно.

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