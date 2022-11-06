закрыть
6 ноября 2022, воскресенье, 10:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Белгородской области РФ вспыхнул масштабный пожар в помещении с мобилизованными

2
  • 6.11.2022, 9:39
  • 5,008
В Белгородской области РФ вспыхнул масштабный пожар в помещении с мобилизованными

Новобранцев готовили к отправке на войну против Украины.

В Белгородской области вспыхнул масштабный пожар в здании школы. Известно, что там находились мобилизованные россияне, которых готовили на войну против Украины.

Видео воспламенения обнародовали в сети, передает «24 канал».

КСТАТИ Еще 120 тысяч россиян отправятся на войну: разведка Британии сказала, почему это не поможет Путину

Пожар вспыхнул в селе Пестуново Корочанского района Белгородской области. Известно, что школа не работала. По предварительной информации, вместо учащихся туда привезли «мобиков».

Местные СМИ также писали, что в российском МЧС пожар подтвердили. Огонь повредил 188 «квадратов» кровли. Также сказали, что здание школы не функционировало.

Впрочем, традиционно рассказывают, мол, с войной пожар не связан и пострадавших нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

МОТ может стереть Лукашенко в порошок
МОТ может стереть Лукашенко в порошок  Артем Черников
Генерал Ходжес прав
Генерал Ходжес прав Леонид Невзлин
Путину спрогнозировали распад России и революцию
Путину спрогнозировали распад России и революцию Владимир Фесенко
Шариков опять стремительно превращается в собаку
Шариков опять стремительно превращается в собаку Альфред Кох