В Белгородской области РФ вспыхнул масштабный пожар в помещении с мобилизованными 2 6.11.2022, 9:39

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Новобранцев готовили к отправке на войну против Украины.

В Белгородской области вспыхнул масштабный пожар в здании школы. Известно, что там находились мобилизованные россияне, которых готовили на войну против Украины.

Видео воспламенения обнародовали в сети, передает «24 канал».

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Пожар вспыхнул в селе Пестуново Корочанского района Белгородской области. Известно, что школа не работала. По предварительной информации, вместо учащихся туда привезли «мобиков».

Местные СМИ также писали, что в российском МЧС пожар подтвердили. Огонь повредил 188 «квадратов» кровли. Также сказали, что здание школы не функционировало.

Впрочем, традиционно рассказывают, мол, с войной пожар не связан и пострадавших нет.

В Белгородщине в селе Пестуново Корочанского района кто-то неудачно покурил в здании неработающей школы в которой по предварительной информации располагались чмобики. pic.twitter.com/03UlKODmfY — Харьков даст пи@ды рашистам! (@kharkiv_warnews) November 5, 2022

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