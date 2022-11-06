Пять странных инициатив и скандальных заявлений Беллегпрома 6.11.2022, 10:06

Глава концерна отличилась не только «крестовым походом» против секонд-хэндов.

Татьяна Лугина возглавила концерн «Беллегпром» три года назад, переехав в Минск из Пинска с поста руководителя объединения «Польсье». За это время она отметилась рядом спорных заявлений и инициатив, ставших предметом для бурного обсуждения.

Сайт udf выделил 5 моментов, из-за которых Татьяну Лугину повергали в обществе критике.

Борьба с секонд-хэндом

Вскоре после назначения руководителем «Беллегпрома» Лугина открыто заявила, что намерена снизить долю магазинов «секонд-хэнд» на рынке. Свою позицию она обосновала тем, что торговые точки продают не только подержанную одежду, но и «стоковую продукцию, пусть и последних лет, вовремя не реализованную, не из последних коллекций».

Затем она предлагала «если не закрытие, то, по крайней мере вынос» секонд-хэндов из областных, крупных городов, с центральных улиц. Через год правительство приняло постановление о запрете секонд-хэндам продавать новую одежду.

Инициативу Лугиной в обществе приняли с возмущением. С учетом низких доходов секонд-хэнды давали многим возможность прилично одеться. «Беллегпром» обвиняли в том, что он нацелился на уничтожение этой ниши вместо того, чтобы повышать конкурентоспособность своей продукции.

Открытие магазина с мерчем от Лукашенко

Точно неизвестно, кому именно принадлежала эта идея. Но факт в том, что предприятия «Беллегпрома» взялись изготовлять одежду со скандальными цитатами непопулярного диктатора.

Лугина пришла на открытие первого магазина в торговый центр «Столица» и с удовольствием позировала на фоне продукции. Информация о рентабельности затеи не раскрывается.

Идея о белорусской замене для Zara Home

Недавно Лугина рассказала, что для замены популярных магазинов Zara Home «Беллегпром» уже разработал концепцию сети «Да дому» и у концерна появляется «колоссальная возможность» занять освободившуюся нишу – вследствие негативного отношения к Беларуси из-за соучастия в агрессии против Украины.

«Если к нам не придут европейские бренды или закроют свои магазины, конечно же, открывает нам перспективу и колоссальную возможность занять те ниши или те ассортиментные позиции, которые по определенным причинам вышеназванным уйдут с рынка. Даже Zara Home, о которой мы говорим. Сегодня практически Zara Home по-белорусски — у нас разработана концепция «Да дому», которая подразумевает в интерьерных, кухонных, спальных, столовых нишах все, что можно предложить из белорусского легпрома», – сказала Лугина.

Между тем Zara уходить с белорусского рынка пока не собирается. А если бы и ушла, очень трудно представить, что «Беллегпром» сумел бы создать качественный аналог.

Идея поставок белорусских ковров в Таджиикистан

18 октября Лугина заявила, что в ближайшие недели должен разрешиться проблемный вопрос с поставками белорусских ковров в Таджикистан, чему мешает местный 30%-й сбор на ввоз. По словам чиновницы, ее инициативу поддержал Лукашенко, обратившийся к Эмомали Рахмону.

Идея защитить отечественных производителей похвальна, но не совсем понятны надежды Лугиной. Таджикистан – бедная страна даже в сравнении в Беларусью, существенно заработать там нельзя. А с недавних пор Таджикистан пытается реанимировать собственное ковровое производство, поэтому непросто объяснить, зачем этой стране делать исключение для белорусских поставщиков.

Объяснение, почему белорусская одежда может быть только дорогой

Две недели назад Лугина выступила со своим последним на данный момент резонансным высказыванием. Она заявила, что белорусская одежда якобы не может быть дешевой, т.к. причины этому – дизайн, качество и надежность.

Более того, после поездок за границу Лугина пришла к выводу, что белорусская одежда – чуть ли не лучшая в мире.

«И все равно возвращаешься к тому, что именно цена/качество — лучше белорусских производителей нет», — заявила Лугина.

Почему тогда в Беларуси борются с секонд-хендами и стараются не пускать на рынок конкурентов, руководитель «Беллегпрома» не объяснила.

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