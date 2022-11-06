Пионтковский: «Волки» в Кремле уже показывают клыки Путину 6.11.2022, 10:22

7,198

Глава РФ сам спустил их с цепи.

В России уже началась борьба не за победу в войне с Украиной, а за сохранение власти. Освобождение временно оккупированного Херсона станет триггером для войны между вооруженными отрядами элит. Такое мнение в эфире телеканала «Эспресо» озвучил российский политолог Андрей Пионтковский.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин пытается удержаться «на троне», переложив вину за поражение на фронте на военных генералов. Пионтковский убежден, что атаки главы Чечни Рамзана Кадырова и руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на военное командование связано именно с этим.

«Мы видим атаки Кадырова и Пригожина на российских генералов. Путин спустил этих собак, чтобы в общественном сознании вину за поражения под Киевом и Харьковом переложить на военных. Полная аналогия с гитлеровскими временами! Путин спустил умышленно этих псов, чтобы они убеждали народ в том, что виноваты генералы. Но псы уже выросли в больших волков, которые показывают клыки самому Путину», – сказал политолог.

Пионтковский считает, что потеря россиянами Херсона и ответные атаки по российским городам ракетами ATACMS кардинально изменят политическую ситуацию в России.

«В России уже началась борьба не за то, как лучше победить Украину, а за то, как правящей верхушке сохранить власть и собственность в стране, которая терпит поражение, а тем, кто ниже – как захватить эту власть. Об этом уже думают не только Пригожин с Кадыровым. То есть, атмосфера гражданской войны, а точнее войны между вооруженными отрядами элит, нагнетается уже сейчас. А освобождение Херсона станет триггером конфликта», – уверен эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».