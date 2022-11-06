Ученые обнаружили ценные артефакты на месте последнего города майя 6.11.2022, 11:11

1,134

Открытие проливает свет на малоизвестные факты завоеваний конкистадоров.

Археологи в Гватемале, на месте последнего города майя, сопротивлявшегося европейскому вторжению, нашли глиняную посуду, человеческие могилы и пули из испанских ружей.

Новый проект археологических исследований начался в июне прошлого года в попытке узнать больше об аванпосте Таясал, где люди майя впервые поселились в 900 г. Об этом пишет Аlaraby.

Сварлин Кордова объяснил, что через столетие после того, как европейцы вошли в западные высокогорья нынешней Гватемалы, город был еще независимым.

Кордова добавил: «Северная часть Гватемалы более ста лет оставалась полностью вне испанского владычества, и это произошло главным образом потому, что джунгли были естественной границей, которая очень затрудняла доступ испанцев в эти места».

В 1525 году город Таясал также был частью маршрута, по которому испанский конкистадор Эрнан Кортес ехал в современный Гондурас.

Большая часть зданий и растительности на территории подземного комплекса Таясал на площади семи квадратных километров недалеко от озера Петен-Ица была уничтожена.

Среди частично обнаженных построек на памятнике – высокая крепость (акрополь) высотой 30 метров, которая, по данным исследований, служила резиденцией правящей верхушки. Также можно увидеть колодец, который использовался с доиспанских времен.

Тайасал, последний город майя, пал в результате испанского завоевания в 1697 году.

Одна из целей проекта — улучшить это место, чтобы туристы могли «оценить» археологическую ценность обширной территории майя, сказала Дженни Барриос из Министерства культуры и спорта Гватемалы.

Цивилизация майя достигла своего пика между 250 и 900 годами нашей эры на территории современной Южной Мексики и Гватемалы, а также в некоторых частях Белиза, Сальвадора и Гондураса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».