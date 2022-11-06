Румыния поставила Путина на место 5 6.11.2022, 11:23

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Бухарест в официальном заявлении опроверг дезинформацию Кремля.

Румыния отвергла утверждение президента РФ Владимира Путина о якобы территориальных претензиях к Украине. Официальный Бухарест подверг критике Кремль за вторжение в Украину и выразил свою поддержку Киеву.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД Румынии. В заявлении отмечается, что Румыния поддерживает Украину в борьбе за суверенитет и территориальную целостность в международно признанных границах.

«Министерство иностранных дел Румынии исключает утверждения, высказанные президентом Российской Федерации в речи по случаю Дня национального единства, которые ложно внушают мнение о территориальных претензиях Румынии к Украине», – говорится в заявлении.

В МИД Румынии подчеркнули, что захватническая война, начатая Россией 24 февраля, является серьезным и агрессивным нарушением принципов международного права, в частности суверенитета и территориальной целостности Украины.

«В этом контексте Румыния подтверждает свою жесткую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», – заявили в румынском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, что в связи с российским т. н. «Днем народного единства» президент РФ Владимир Путин обвинил Польшу, Румынию и Венгрию в стремлении «вернуть территории Украины, которые после Второй мировой войны отобрал у них Сталин».

Во время своего выступления Путин твердил об «идее поглощения Украины», которая вроде бы существует у ее западных соседей, в частности Польши, Румынии и Венгрии.

«Речь идет о возвращении тех территорий, которые были отобраны у Польши, мы должны признать, что они были отобраны Сталиным после Второй мировой войны. Были отобраны большие территории в Румынии, Венгрии», – заявил Путин.

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