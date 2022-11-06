Белорус купил дешевую видеокарту и начал майнить криптовалюту на своем балконе 9 6.11.2022, 11:45

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Сколько получилось заработать за год?

В прошлом ноябре, когда биткоин достигал исторического рекорда своей стоимости, Олег (имя изменено) решил соорудить на балконе в своей минской квартире небольшую майнинговую ферму. «До этого я немного покупал криптовалюту, следил за этим делом. Где-то что-то читал про майнинговые фермы, смотрел ролики на YouTube. А потом узнал, что у моего коллеги уже есть пара видеокарт, которые «копа́ют» — это значит добывают криптовалюту. Решил, что тоже попробую». Вот и попробовал, пишет onliner.by.

На чем зарабатывают майнеры?

На этот вопрос отвечает Дмитрий Драцкий, организатор Aurum Millia — это форумы, посвященные развитию маркетинга и криптовалюты в Беларуси:

— Майнинг — это процесс добавления и проверки транзакций в блокчейне. Объясню проще: ваш компьютер методом подбора решает сложную задачу, и за это вы, как майнер, получаете вознаграждение в виде криптовалюты. Из-за сложности задач от оборудования ожидают высоких вычислительных мощностей, поэтому фермы обычно собираются из топового компьютерного оборудования.

Процесс майнинга — в частности, это касается биткоина — постоянно усложняется, а размер вознаграждения уменьшается.

Начало

Первым делом для будущей фермы Олег купил видеокарту. Выбрал одну из самых дешевых, GeForce RTX 2060, год назад она стоила около 2,1 тыс. рублей — о цене напоминает сохранившийся чек, прилепленный к гарантийному талону. Решил, что если дело пойдет, то позже купит еще пару карт.

Сейчас такая видеокарта стоит гораздо дешевле.

— Я узнал, что самое главное для майнинга — это видеокарта, а вся остальная начинка уже не так важна, что для фермы можно использовать даже допотопный компьютер. Относительно допотопный. Ноутбук может быстро сгореть из-за высоких температур, зато у моих родителей дома стоял мой старый стационарный комп, которым я пользовался еще в студенчестве. Я забрал этот комп, он как раз подошел для того, чтобы вставить в него видеокарту и начать майнить.

Оказалось, что старый монитор не подходит для настойки фермы: у него был выход VGA, а для новой видеокарты нужен был монитор с выходом HDMI. Поэтому на «Барахолке» Олег купил за 20 рублей монитор поновее. С помощью YouTube и консультаций знакомого майнера собрал и запустил ферму с видеокартой. После настройки отключил и спрятал монитор за ненадобностью. Крышку системного блока снял, потому что он нагревается из-за работы видеокарты. Ферму поселил на открытой полке на балконе.

— Решил, что ферму поставлю на балкон, потому что эта штука включена круглосуточно, греется и шумит. Провел на балкон удлинитель и кабель интернета — можно было использовать вайфай, но это уже не так стабильно.

Все включил, настроил, и оно само себе стало работать-гудеть.

Сколько Олег потратил на майнинговую ферму.

* Видеокарта — 2079 рублей.

* Монитор — $20 (50 рублей на ноябрь 2021 года).

* Блок питания — $60 (150 рублей на ноябрь 2021 года).

Итого: 2279 рублей, или около $910.

Было решено майнить Ethereum (ETH) — эфир. Почему не биткоин?

— Майнинг подразделяется на две категории: можно майнить видеокартами, а можно майнить процессором. Биткоин и схожие по его устройству криптовалюты майнятся на процессорах, для этого не подходят обычные компьютеры: выходит дорого и неэффективно. Для биткоина делают «асики» — специальные устройства. А на видеокартах можно майнить кучу других криптовалют. В денежном соотношении для меня на тот момент было выгоднее купить видеокарту и майнить на ней. Плюс в мою ферму можно было добавлять еще видеокарты, у фермы бы увеличилась мощность. «Асик» так легко доработать нельзя: хочешь больше биткоинов — покупай новый «асик».

— Я посчитал, что ферма будет давать по $60—65 в месяц и все вложения окупятся за год.

(Запомните эту фразу.)

— Откуда взялись эти $60—65 в месяц? Я зашел на сайт whattomine.com, он показал, что именно столько я могу заработать в месяц на своем оборудовании. Первые месяцы так и выходило плюс-минус, потом стало майнить сложнее: вычисления становятся сложнее, когда увеличивается число майнеров. Поэтому, кто начинал майнинг очень давно, у тех доход был большой, потому что майнеров было меньше, а вычисления проще.

И каждый раз, когда цены на криптовалюты падают, какие-то майнеры отключаются, потому что майнинг становится не таким выгодным. Первыми отключаются те, у кого дорогое электричество. У меня киловатт стоит 7 центов, а в какой-нибудь Америке он стоит 27 центов, и для американца точка убыточности наступает гораздо раньше.

Ферма запущена

— Есть два вида майнинга: в пуле и соло. Сам алгоритм майнинга подразумевает вычисление блоков, и здесь замешан элемент удачи: кому удастся вычислить последний элемент в цепочке, тот и получает награду. Ты можешь майнить соло, то есть один, но тебе может никогда не повезти в цепочке, и ты получишь ноль. А чтобы повезло, люди объединяются в сообщества — создают пул, и последний блок вычисляется уже всем пулом. Но пулы взимают какие-то проценты, это уже нюансы, которые у всех отличаются.

Олег подключился к пулу и стал ждать заработка. Получал эфир, переводил его на биржу, там менял ее на другую криптовалюту — чтоб было много разных.

За фермой следил минимально: бывало, что забывал о ней на пару месяцев и не смотрел, сколько она заработала. До этого подключил к ферме специальный бот, он предупреждал о проблемах. Например, когда ферма перегрелась или когда отключился интернет.

Довольно скоро случилось неприятное: криптовалюты стали дешеветь. Например, в ноябре 2021 года биткоин был на пике (а за ним обычно тянутся и другие криптовалюты) и стоил больше $67 тыс., а после он начал сильно снижаться и уже через два месяца стоил $35 тыс., то есть почти вдвое дешевле. В последнее время он торгуется и вовсе примерно по $20 тыс. С эфиром произошло примерно то же самое: когда Олег стартовал, эфир стоил $4,6—4,7 тыс., а через два месяца его оценивали в $2,3—2,6 тыс.

Итого за неполный год работы ферма Олега заработала для него 0,1 эфира. Это около $180, или в 5 раз меньше ожидаемого.

Что теперь?

Последние несколько недель ферма Олега выключена по двум причинам.

— Этой осенью эфир ушел на PoS — Proof-of-Stake, а был PoW, Proof-of-Work. PoW означает, что монеты добываются майнингом видеокартами, PoS означает, что криптовалюта хранится на счету и этим приносит какие-то деньги. В сентябре эфир перешел на другую парадигму, и с тех пор майнить его невозможно. То, что ты намайнил, у тебя лежит, ты можешь дальше покупать-продавать.

Вторая причина — майнинг сейчас забирает доход, а не приносит его. Дело в том, что в настоящее время, по словам Олега, электричества на майнинг уходит больше, чем он может принести дохода.

Это подтверждает сайт whattomine.com.

Красным выделен столбец, в котором указан предполагаемый доход от майнинга криптовалюты. Обычным шрифтом указан доход от майнинга до вычета расходов на электроэнергию, жирным — доход с учетом трат на электроэнергию

— Крипотовалюту я не обналичивал, она все еще висит на счетах. Если дождусь, когда эфир снова подорожает до $5000, то мои 0,1 эфира превратятся в $500. Я надеюсь, что «криптозима», когда валюты стоят дешево, закончится, и я буду майнить еще долго. По крайней мере, у меня на руках видеокарта, которую я еще могу продать.

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