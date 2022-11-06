Видеофакт: Оккупанты сбежали из здания Херсонской обладминистрации 1 6.11.2022, 11:48

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В кабинетах, где жили россияне, остались матрасы и брошенный мусор.

Здание Херсонской облгосадминистрации опустело, россияне вынесли оттуда все ценное, оставив за собой только мусор. Об этом сообщило местное издание «Мост» и опубликовало видео изнутри здания.

Журналисты отмечают, что из кабинета главы ОГА исчезла мебель, телевизор и другое имущество.

В кабинете председателя облсовета «из ценного остался только портрет [главы облсовета] Александра Самойленко и искусственная елка».

Отримали ексклюзивне відео з будівлі Херсонської ОДА, яку залишили російські окупанти: pic.twitter.com/d2SBq4apzA — МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) November 5, 2022

В кабинетах чиновников, где жили оккупанты, остались матрасы и брошенный мусор.

Наш оператор побував в покинутій будівлі Херсонської ОДА pic.twitter.com/VlZJ2CnMOG — МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) November 5, 2022

3 ноября в сети появились фото здания Херсонской ОГА, с которого исчез российский флаг. Это может быть провокацией россиян, которые активно создают видимость отступления из областного центра, а сами готовятся к уличным боям, считает глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«Не стоит спешить радоваться [отступлению РФ], надо понимать, что гибридная война предполагает и вот такие информационные вбросы, атаки», – объяснила спикер.

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