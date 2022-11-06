закрыть
6 ноября 2022, воскресенье, 12:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российские войска развернули полевой лагерь возле Барановичей

3
  • 6.11.2022, 11:58
  • 3,166
Российские войска развернули полевой лагерь возле Барановичей

На Украину готовится нападение на Волынском направлении?

Оккупационная российская армия наращивает контингент в Беларуси: после 14 октября зафиксировано прибытие дополнительных войск на полигон у аэродрома Барановичи.

Один из полевых лагерей войска РФ в Беларуси развернули на Волынском направлении – свидетельствует ли это о планах врага атаковать украинскую логистику на северо-западе и перерезать пути снабжения западного оружия?

На основании HUMINT и спутниковых снимков украинский военнослужащий запаса, координатор, ведущий микроблог в Твиттере под псевдонимом Tatarigami_UA, подтвердил прибытие дополнительных войск в район аэродрома Барановичей (координаты локации – 53.05991, 25.2).

Спутниковые снимки показывают, что активная подготовка этой площадки (полигон «Обуз-Лесновский») началась после 14 октября 2022 года. Имеющиеся данные указывают на постепенное увеличение русского военного присутствия в Беларуси.

С 14 по 31 октября в этом лагере развернули более 150 палаток. Количество боевых и материально-технических средств свидетельствует о наличии хотя бы одной бригады ВС РФ.

Из-за недостаточного разрешения эксперт не смог точно идентифицировать все транспортные средства, однако примерное их количество можно оценить в 40-60 БМП и 60-80 грузовиков.

В то же время, как отмечает «Радио Свобода», перед стартом полномасштабгого вторжения РФ в Украину на полигоне «Обуз-Лесновский» можно было наблюдать лагерь, очень похожий на нынешний. Однако тогда палаток было меньше, а техники – больше. Таким образом, журналисты издания делают вывод, что в настоящее время РФ и Беларусь находятся только на начальной стадии развертывания так называемых «союзных войск». Вероятно, в дальнейшем в течение зимы будет происходить переподготовка и формирование новых подразделений, а весной 2023 года РФ может инициировать новую атаку на Украину с территории Беларуси.

Следует также отметить, что расстояние от аэродрома Барановичи до Луцка по прямой составляет 270 км. В Беларуси также есть по меньшей мере 4 военных аэродрома, которые находятся гораздо ближе к границе с Волынью, чем Барановичи: это аэродромы Кобрин (расстояние до Луцка по прямой 179 км), Лунинец (196 км), Пружаны (211 км) и Береза (201 км).

По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки ситуация на Волынском и Полесском направлениях существенно не изменилась. По имеющейся информации, проверка боевой готовности подразделений Вооруженных Сил РБ продлена до 14 ноября текущего года. Однако остается угроза авиаударов, в том числе с использованием дронов-камикадзе с территории Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко
МОТ может стереть Лукашенко в порошок
МОТ может стереть Лукашенко в порошок  Артем Черников
Генерал Ходжес прав
Генерал Ходжес прав Леонид Невзлин
Путину спрогнозировали распад России и революцию
Путину спрогнозировали распад России и революцию Владимир Фесенко