Российские войска развернули полевой лагерь возле Барановичей 3 6.11.2022, 11:58

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На Украину готовится нападение на Волынском направлении?

Оккупационная российская армия наращивает контингент в Беларуси: после 14 октября зафиксировано прибытие дополнительных войск на полигон у аэродрома Барановичи.

Один из полевых лагерей войска РФ в Беларуси развернули на Волынском направлении – свидетельствует ли это о планах врага атаковать украинскую логистику на северо-западе и перерезать пути снабжения западного оружия?

На основании HUMINT и спутниковых снимков украинский военнослужащий запаса, координатор, ведущий микроблог в Твиттере под псевдонимом Tatarigami_UA, подтвердил прибытие дополнительных войск в район аэродрома Барановичей (координаты локации – 53.05991, 25.2).

Based on HUMINT and sat imagery, I independently confirmed the arrival of additional troops to the Baranovichi area. Satellite imagery shows that active preparations started after 14.10. Available data points to the gradual increase in Russian military presence in Belarus pic.twitter.com/RnpAPLmFZC — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) November 5, 2022

Спутниковые снимки показывают, что активная подготовка этой площадки (полигон «Обуз-Лесновский») началась после 14 октября 2022 года. Имеющиеся данные указывают на постепенное увеличение русского военного присутствия в Беларуси.

С 14 по 31 октября в этом лагере развернули более 150 палаток. Количество боевых и материально-технических средств свидетельствует о наличии хотя бы одной бригады ВС РФ.

Из-за недостаточного разрешения эксперт не смог точно идентифицировать все транспортные средства, однако примерное их количество можно оценить в 40-60 БМП и 60-80 грузовиков.

В то же время, как отмечает «Радио Свобода», перед стартом полномасштабгого вторжения РФ в Украину на полигоне «Обуз-Лесновский» можно было наблюдать лагерь, очень похожий на нынешний. Однако тогда палаток было меньше, а техники – больше. Таким образом, журналисты издания делают вывод, что в настоящее время РФ и Беларусь находятся только на начальной стадии развертывания так называемых «союзных войск». Вероятно, в дальнейшем в течение зимы будет происходить переподготовка и формирование новых подразделений, а весной 2023 года РФ может инициировать новую атаку на Украину с территории Беларуси.

Следует также отметить, что расстояние от аэродрома Барановичи до Луцка по прямой составляет 270 км. В Беларуси также есть по меньшей мере 4 военных аэродрома, которые находятся гораздо ближе к границе с Волынью, чем Барановичи: это аэродромы Кобрин (расстояние до Луцка по прямой 179 км), Лунинец (196 км), Пружаны (211 км) и Береза (201 км).

По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки ситуация на Волынском и Полесском направлениях существенно не изменилась. По имеющейся информации, проверка боевой готовности подразделений Вооруженных Сил РБ продлена до 14 ноября текущего года. Однако остается угроза авиаударов, в том числе с использованием дронов-камикадзе с территории Беларуси.

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