Бойцы спецназа «Альфа» одним ударом уничтожили сразу три БМП врага 1 6.11.2022, 12:02

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После поражения российской техники началась детонация боекомплекта.

Бойцы спецназа «Альфа» одним ударом уничтожили сразу три БМП россиян на Харьковском направлении.

Об этом сообщает СБУ.

«Еще три сожженные БМП на Харьковском направлении - работа спецов ЦСО «А» СБУ. Наши спецназовцы обнаружили место скопления техники и уничтожили целые огнем из 120-мм миномета», - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, после удара по целям произошла детонация боекомплекта.

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