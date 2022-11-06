закрыть
6 ноября 2022, воскресенье, 12:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бойцы спецназа «Альфа» одним ударом уничтожили сразу три БМП врага

1
  • 6.11.2022, 12:02
  • 1,474
Бойцы спецназа «Альфа» одним ударом уничтожили сразу три БМП врага

После поражения российской техники началась детонация боекомплекта.

Бойцы спецназа «Альфа» одним ударом уничтожили сразу три БМП россиян на Харьковском направлении.

Об этом сообщает СБУ.

«Еще три сожженные БМП на Харьковском направлении - работа спецов ЦСО «А» СБУ. Наши спецназовцы обнаружили место скопления техники и уничтожили целые огнем из 120-мм миномета», - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, после удара по целям произошла детонация боекомплекта.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко
МОТ может стереть Лукашенко в порошок
МОТ может стереть Лукашенко в порошок  Артем Черников
Генерал Ходжес прав
Генерал Ходжес прав Леонид Невзлин
Путину спрогнозировали распад России и революцию
Путину спрогнозировали распад России и революцию Владимир Фесенко