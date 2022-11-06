Запад перетягивает Китай на свою сторону Альфред Кох

6.11.2022, 12:14

Пекину предоставят много привлекательных аргументов.

Вот и прошел еще один, двести пятьдесят пятый день войны. На фронте никаких существенных изменений не произошло.

Однако, содержание последнего пакета американской помощи показывает, что ВСУ все-таки планируют вскоре наступление. Интересно, что кроме понятных танков, бронетранспортеров, ЗРК и беспилотников, в списке были еще какие-то диковинные бронированные катера (аж 40 штук). В предыдущих пакетах помощи бронекатера никогда не фигурировали.

Что это за бронекатера - никак не комментируется. Если они морские - это одно дело, а если речные - другое. В любом случае это очень нетривиальный поворот в сюжете и можно ожидать от ВСУ самых неожиданных ходов.

В Киев с неожиданным визитом приехал помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Он четко и недвусмысленно заявил, что поддержка Украины не ослабнет вне зависимости от исхода выборов в Конгресс. Что без Украины никаких переговоров об Украине США с Россией вести не будут. И что требование к России вывести свои войска за международно-признанные границы 1991 года США поддерживают.

Шольц и Си Цзиньпин из Пекина заявили о том, что любое применение ядерного оружия в войне России с Украиной неприемлемо и Шольц даже обратился к Москве с призывов четко и недвусмысленно об этом заявить.

Мне кажется, что этим визитом Шольц как бы зондирует почву перед встречей Си Цзиньпина с Байденом на саммите G20 15-16 ноября. И я не исключаю, что немецкий канцлер поехал в Пекин предварительно обсудив все со своими американскими коллегами.

Слишком уж Шольц старался умаслить китайского правителя перед визитом. Достаточно вспомнить как он накануне продавил через свой кабинет продажу Китаю 24,9% акций Гамбургского порта. Это слишком жирно для довольно таки скромных официальных результатов его визита в Пекин. А значит основное содержание визита осталось в тени. Впрочем, скоро мы все узнаем.

Так или иначе, но Запад начал искать пути перетянуть Китай на свою сторону и визит Шольца был первой ласточкой в этой кампании. Думаю, у Запада для успеха этой своей затеи есть больше аргументов, чтобы заинтересовать Китай, чем у России.

Да и чем Россия может заинтересовать Китай, если она обложена санкциями, которые создают риски вторичных санкций для любого, кто с ней пытается сотрудничать. К тому же российская экономика ускоряет свое падение: за третий квартал падение ВВП составило 4,4% (за второй - 4,1%). А в четвертом квартале ожидается падение в 6,4 - 7,8%.

(Кстати, даже с этих позиций вторжение в Украину было выстрелом себе в ногу: ведь за первый квартал этого года (который на 2/3 был довоенным) ВВП России вырос на 3,5%!)

В этих условиях, мобилизация оставалась последним для России способом изменить ход войны в свою пользу. Но сегодня американский Институт Изучения Войны (ISW) пришел к выводу, что максимум, что может дать мобилизация - это стабилизацию фронта на два-три месяца. После этого инициатива опять перейдет к Украине.

Главная проблема Путина - это неспособность российской промышленности произвести достаточное количество оружия и боеприпасов для ведения боевых действий с той интенсивностью, с которой требует текущая обстановка, а вовсе не отсутствие солдат. Плюс проблемы с логистикой, которые он не может решить из-за наличия у противника более эффективной и дальнобойной артиллерии (как ствольной так и реактивной).

Сегодня стало известно, что только самое большее 1/3 мобилизованных находится так или иначе в действующей армии. Остальные 2/3 сидят там, где их призвали, в неприспособленных помещениях, голодные, холодные и злые на свое начальство. Оказалось, что их не во что одеть, нечем кормить и нечем вооружить. Остается загадкой: почему это выяснилось только сейчас, а не до мобилизации.

Короче, весь этот бардак играет нам на руку и приближает нашу победу. Тем более, что наше дело правое, враг будет разбит, а победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

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