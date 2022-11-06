Белоруске насчитали $8,5 тысяч налога за машину, купленную «не по средствам» 11 6.11.2022, 12:20

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Рейд провели в Вилейском районе.

Белорусы, живущие по мнению властей «не по средствам», которые при незначительных доходах приобретают дорогостоящие машины, всегда привлекают внимание налоговых инспекторов. Несколько примеров из своей практики приводит МНС по Вилейскому району Минской области.

В поле зрения инспекции попал гражданин, длительное время не работающий, но купивший автомобиль. Он не смог подтвердить источники своих доходов, по результатам проверки ему предъявлено к уплате в бюджет 2,1 тыс. рублей подоходного налога, сообщает av.by со ссылкой на МНС.

Также налоговым органом проведена проверка в отношении физического лица, являющегося учредителем и руководителем организации, выплачивающей заработную плату ниже минимальной. Установлено, что проверяемым лицом для личного пользования приобретено дорогостоящее транспортное средство. Гражданином были представлены пояснения об источниках доходов, за счёт которых произведены расходы. Эти данные подверглись тщательной проверке налоговым органом, но не нашли своего подтверждения. С сумм превышения расходов над доходами исчислен и предъявлен к уплате подоходный налог в сумме 7,1 тыс. рублей.

При проведении проверки соответствия расходов и доходов гражданки, которая приобрела и ввезла на территорию Республики Беларусь дорогостоящий электромобиль, установлено превышение расходов над доходами. Белоруске вручили требование о представлении пояснений об источниках доходов на покупку машины. В установленный законодательством срок пояснения в инспекцию не представили. В результате проверки физическому лицу предъявлен к уплате подоходный налог с физических лиц в сумме 21,2 тыс. рублей.

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