Медики назвали восемь простых правил для здоровья сердца и сосудов 3 6.11.2022, 12:31

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Если им следовать каждый день, можно избавиться от сердечных заболеваний.

Существует множество факторов риска, которые могут увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. К счастью, есть некоторые из них, которыми вы можете управлять. Итак, если вы хотите снизить риск сердечных заболеваний, прокрутите вниз, чтобы узнать, как вы можете это сделать.

Об этом пишет медпортал HealthShots.

Вот 8 способов снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

1. Не кури

По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, ядовитая смесь из более чем 7000 химических веществ в сигаретном дыме может при вдыхании нарушать жизненно важные функции организма, вызывая серьезные проблемы со здоровьем. Одним из таких процессов является поступление богатой кислородом крови к сердцу и остальным частям тела. Даже пассивное курение может увеличить риск сердечных заболеваний.

2. Придерживайтесь здоровой для сердца диеты

Диета играет важную роль, когда речь идет о здоровье вашего сердца. Убедитесь, что вы включаете в свой рацион овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи, растительные белки, нежирные животные белки и рыбу. Ограничьте употребление рафинированных углеводов, сладких продуктов, насыщенных жиров и переработанного мяса.

3. Больше двигайтесь

Ежедневная физическая активность жизненно важна для предотвращения сердечных заболеваний.

4. Хорошо спать

Сон — один из самых важных факторов, который часто остается незамеченным. Исследования показали, что люди, которые не высыпаются, подвержены более высокому риску сердечного приступа, диабета и депрессии.

5. Избегайте стресса

По данным Медицинского центра Университета Рочестера, хронический стресс или длительный стресс могут повысить высокое кровяное давление, что может повысить риск сердечного приступа и инсульта. Так что старайтесь держать уровень стресса под контролем!

6. Следите за артериальным давлением

Высокое кровяное давление или гипертония являются еще одним фактором, повышающим риск сердечных заболеваний. Это медицинское расстройство, которое развивается, когда давление крови в артериях слишком высокое. Если его не контролировать, он может нанести вред почкам, мозгу, сердцу и другим жизненно важным органам. Регулярно проверяйте его, чтобы убедиться, что уровень артериального давления находится под контролем.

7. Контролируйте уровень холестерина и сахара в крови

Высокий уровень холестерина или сахара в крови также может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Очень важно работать с вашим поставщиком медицинских услуг, чтобы убедиться, что ваш образ жизни соответствует вашему здоровью.

8. Поддерживайте здоровый вес

Согласно журналу Circulation, избыточный вес или ожирение увеличивают риск развития сердечных заболеваний. Это происходит главным образом потому, что они повышают уровень триглицеридов, артериального давления, уровня сахара в крови и холестерина. Все эти факторы могут спровоцировать сердечные заболевания. Итак, сбросьте лишнее, чтобы защитить свое сердце.

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