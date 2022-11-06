Подготовка к решающей битве: как ВСУ будут освобождать Херсон 2 Юрий Вишневский, «Деловая столица»

6.11.2022, 12:43

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Российская группировка на правом берегу Днепра обречена.

Путин заявил о необходимости «вывезти из зоны боевых действий» жителей Херсона. Конечно, это можно расценивать как признание того, что российские войска готовятся сдать Херсон. Но прежде всего это свидетельство того, что Путин намерен максимально обезлюдить Херсонщину.

Подготовка к решающей битве

Надежды украинцев на скорое освобождение Херсона получили подтверждение от министра обороны США Ллойда Остина. «Что касается вопроса о том, могут ли украинцы занять оставшуюся территорию на западном берегу Днепра в Херсонской области, я, безусловно, считаю, что у них есть возможности для этого, — заявил он на пресс-конференции 3 ноября. — Самое главное, что украинцы верят, что у них есть возможность это сделать. Мы видели, как они предприняли очень методичные, но эффективные усилия по возвращению своей суверенной территории. Я думаю, вы увидите, как они будут продолжать давить, пока не займут территорию на западном берегу реки».

В то же время The Washington Post отмечает, что 3 ноября были противоречивые сообщения о деятельности России. В социальных сетях появились видеоролики, на которых видно, что некоторые российские блокпосты заброшены, а российский флаг больше не развевается на здании областной администрации. Российские официальные лица говорят, что они переместили до 70 тыс. гражданских лиц и административные офисы на левый берег Днепра в преддверии ожидаемого украинского наступления. Но вместо того, чтобы покинуть город, российские войска, похоже, укрепляют свои позиции и готовятся к предстоящему большому сражению, хотя никто не знает, произойдет ли оно до или после зимы, отмечает газета.

Американский Институт изучения войны (ISW) тоже в некотором недоумении. «Хотя перемещение оккупационного правительства Херсонской области может свидетельствовать о том, что российские войска готовятся покинуть город Херсон, оно в равной степени может указывать на то, что они создают условия для боев внутри города. Подобные сообщения могут появиться в ближайшие дни, учитывая продолжающуюся принудительную эвакуацию мирных жителей как с правого, так и с левого берегов Днепра, но они могут не указывать на немедленный вывод российских войск из Херсона», — предполагает ISW в своем ежедневном обзоре.

Тактика выжженной земли

В любом случае российская группировка на правом берегу Днепра обречена. Лишь немногим удастся спастись, переправившись на левый берег. Остальным предстоит или умереть, или сдаться. Задача этих смертников — продержаться на правом берегу, чтобы дать время российским войскам на левом берегу обустроить новые линии обороны.

А дальше враг может прибегнуть к тактике выжженной земли. Отступая, он может уничтожить сначала Каховскую ГЭС, а затем и город Херсон. Такую угрозу еще полмесяца назад озвучил командующий российской войной в Украине генерал Суровикин. 18 октября он заявил в телеинтервью о наличии у него данных «о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесения массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей». Понятно, что тут он приписал нам то, что собирается сделать сам.

«Скорее всего, город оккупанты просто так не сдадут. Потому что очень много объектов инфраструктуры заминированы на сегодняшний день. И, скорее всего, они готовятся к уличным боям, — подтвердила неделю назад в эфире телемарафона секретарь Херсонского горсовета Галина Луговая, которую Владимир Зеленский назначил начальником Херсонской городской военной администрации. — Без боя они не сдадутся. Ну и, конечно, скорее всего, будут взорваны заминированные объекты инфраструктуры».

Российский ТГ-канал «Воля» отмечает, что в Херсонской области полным ходом идет оборудование укрепленных позиций ВС РФ на правом берегу, чтобы максимально долго (в течение месяца-полутора) удерживать сам Херсон и позиции от Александровки на западе до Садового на востоке. Планируется построить две, а кое-где и три линии обороны. Начались активные работы по созданию позиций, огневых точек и опорных пунктов в самом Херсоне.

«Российские военные уже откровенно говорят, что в случае потери Берислава и переправы через Днепр в районе Каховской ГЭС они все равно останутся и будут держать оборону, — отмечает этот источник. — Военные говорят, что после оставления Берислава крайне вероятен вариант, при котором будет взорвана дамба Каховской ГЭС. Многие из офицеров искренне верят, что подрыв дамбы готовят ВСУ, немногие, знающие о минировании дамбы и других сооружений на ГЭС, сообщают, что все почти готово. Будет приказ из штаба группировки — будет взрыв. Солдаты и офицеры ВС РФ на правом берегу останутся в ситуации, когда отступать им будет просто некуда».

По данным того же источника, «на левом берегу Днепра укрепления строятся на удалении от берега, так как в ВС РФ понимают, что после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС территории у реки будут с большой вероятностью затоплены». Причем линия обороны на левом берегу строится на довольно значительном удалении от Днепра — 10-15 км.

Без военной выгоды

Впрочем, к подобным сообщениям следует относиться с хорошей долей скепсиса. Оккупанты не получат никаких военных преимуществ от разрушения Каховской дамбы, но создадут себе серьезные проблемы. Сейчас в Каховском водохранилище около 18 млн кубометров воды. Последствия разрушения плотины будут катастрофическими прежде всего для левобережной части Херсонщины, которую оккупанты надеются во что бы то ни стало оставить за собой. Поток воды высотой до 5 м разольется на ширину до 5 км. Правый берег, где расположен Херсон и где с разных сторон наступают наши войска, более высокий. Поэтому последствия для него будут на порядок менее катастрофическими.

Затопление продлится всего лишь около трех суток — столько времени понадобится, чтобы вся вода ушла в Черное море. После этого Днепр вернется в свои берега (правда, несколько размытые). Вряд ли ради такого эффекта имеет смысл подрывать Каховскую дамбу.

А долгоиграющие последствия разрушения плотины будут крайне негативными для оккупантов. Прежде всего, вместе с Каховским водохранилищем лишится воды Северокрымский канал, по которому сейчас поступает днепровская вода в оккупированный Крым. Кроме того, останется без воды для охлаждения Запорожская АЭС, которую оккупанты сейчас пытаются подключить к своей энергосистеме. Вода для нее берется именно из Каховского водохранилища.

Что же касается вопроса о том, почему российские войска строят линию обороны на левом берегу на значительном удалении от Днепра, так тут дело вообще не в Каховской дамбе. Оккупанты окапываются там, куда, по их прикидкам, не достанет наша артиллерия. Кстати, когда мы займем весь правый берег, российской группировке на левом берегу придется отойти еще дальше от Днепра.

«Левобережка после освобождения правобережья будет для украинской артиллерии как тир. Широчайшие открытые пространства с разбросанными либо компактно размещенными объектами оккупантов, — прогнозирует военный эксперт группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. — Разумеется, оккупанты готовятся к тому, что ВСУ после освобождения правобережья начнут форсировать Днепр, но этого не будет. ВСУ попросту начнут методичный отстрел российских оккупационных войск более высокоточной и дальнобойной артиллерией. Разумеется, россияне могут убрать свои позиции на левом берегу на более безопасное расстояние, но… Но если они это сделают, ВСУ и вправду могут форсировать Днепр и молниеносно расширить плацдарм на левобережье. Поэтому россиянам в ближайшей перспективе на левом берегу Херсонщины ничего другого не останется, кроме как сидеть и терпеть. И положение это для них безвыходное. По крайней мере, до тех пор, пока не начнется их эвакуация на временно оккупированную территорию Крыма».

Юрий Вишневский, «Деловая столица»

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