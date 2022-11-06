В Беларуси пересмотрят «все льготы» 10 6.11.2022, 12:58

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У властей нет денег на социальные программы.

Во время посещания БНБК в Пуховичском районе Минской области Александр Лукашенко заявил, что в планах властей пересмотр «всех льгот» в Беларуси.

Лукашенко признал, что население страны сокращается, но считает, что это происходит «понемногу».

Согласно данным Белстата, в 2021 году, белорусов стало 9 255 524 человек. Это на 94,1 тыс меньше, чем было в 2020 году. В 2020 году количество людей в стране тоже сократилось — на 60,6 тыс. человек. И это был рекорд за несколько лет.

Лукашенко пообещал в связи с этим пересмотреть в Беларуси «все льготы». «И где только будет возможно, перенесем их на военных», — заявил самозванец. Александр Лукашенко не уточнил, когда начнется «пересмотр льгот» и какие конкретно будут подвергнуты изменениям.

Напомним, что за время правления Лукашенко социальных льгот были лишены многие категории населения, в том числе пенсионеры, «афганцы» и другие уязвимые слои населения.

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