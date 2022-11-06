Стало известно, на кого Кремль хочет «повесить» вину за провал войны в Украине 1 6.11.2022, 13:07

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Британская разведка назвала фамилии.

Увольнениями в командовании армии России Кремль пытается переложить вину за поражения в войне против Украины. Этому могут свидетельствовать очередные перестановки.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Так, 3 ноября 2022 года генерал-майор Александр Линьков был назначен временно исполняющим обязанности командующего ЦПО РФ.

В частности, Линьков сменил генерал-полковника Александра Лапина, который якобы был уволен с должности в конце октября 2022 года.

«Если подтвердится, это станет результатом серии увольнений старшего российского военного командования с начала вторжения в феврале 2022 года. Командующие Восточным, Южным и Западным военными округами были заменены в начале этого года», - сообщают в британской разведке.

В Минобороны Британии напоминают, что Лапина широко критиковали за «низкую результативность на поле боя в Украине». А именно лидер Чечни Рамзан Кадыров и глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин.

«Эти увольнения являются образцом обвинения высших российских военных командиров за неудачи в достижении российских целей на поле боя. Отчасти это, вероятно, попытка изолировать и отвести вину от российского высшего руководства внутри страны», - предполагают в разведке.

Напомним, ранее стало известно, что Кадыров подверг критике Лапина за отступление из Лимана (Донецкая область). Он также назвал генерала «бездарем».

По данным The Washington Post, Пригожин согласился с Кадыровым и назвал российских военачальников «кусками мусора».

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