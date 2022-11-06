С рыцарями и князем Ольгердом: на Юровой горе в Крево открыли дозорную башню
- 6.11.2022, 13:22
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Во времена ВКЛ башня играла важную оборонную роль в системе укреплений Кревского замка.
По Крево в субботу гуляли рыцари времен Великого Княжества Литовского, окрестности наполняла музыка Средневековья и звуки дуды, ремесленники в замке предлагали свой товар, а детвора развлекалась со старинными играми, пишет «Рэгіянальная газета».
— От имени своего хозяина, великого князя Ольгерда, я, староста Кревский, хочу сказать с высоты не только Юровой горы, а с высоты истории и времени: эта башня построена одержимыми людьми, которые любят свою историю. И эта история на наших глазах сегодня восстает из пепла, — звучала речь над древним Кревом.
В субботу здесь, в Древнем Крево, открыли туристический объект — дозорную башню на Юровой горе. Несмотря на ветреную ноябрьскую погоду, к торжеству присоединились местные, а также гости из Минска, Вилейки, Молодечно, Сморгони.
Капище? Часовня? Башня?
— Юрова гора — это уникальный объект, — рассказал «РГ» архитектор Андрей Шулаев. — Здесь есть редкие растения, занесенные в Красную книгу, — суккуленты. Много преданий, связанных с этой горой. Здесь сочетаются нематериальное наследие и природное. А в то же время официального охранного статуса у горы нет. В Министерстве культуры нам когда-то сказали: «Если нет культурного слоя, значит, нет защитного статуса».
Поэтому в 2011 году мы — фонд «Кревский замок» — вместе с Академией наук провели здесь шурфование. Хотели найти какой-нибудь культурный слой, а нашли фундамент. Получилось, что здесь была постройка. Артефакты, найденные рядом с фундаментом, — такие же, какие находили на Кревском замке. Значит, мы можем датировать эти фундаменты 14—15 веком. Фундамент был размером примерно 4,2 на 4,2. Начали думать, что же это могло быть: языческое капище, христианская часовня, смотровая башня при замке? Остановились на башне. Башенная сигнальная система была распространена, вероятно, еще до Великого Княжества Литовского. Скорее всего, в Крево мы имеем подтверждение одной такой башни. Она была нужна замку, стоявшему в низине. Вот местные мастера и сделали такой муляж башни. Наверху планируем повесить то, что у греков называется «семантрон» — железный диск, по которому били молотком, чтобы подать сигнал.
Башня, видевшая врагов издалека
Ведущие отметили, что вряд ли в Беларуси найдется человек, который не знает о Крево — месте бывшей кривичской славы. Обратили внимание и на то, что туристы не забывают его. А в доказательство слов ведущих, возвестил с высоты Кревский староста:
— Эти места, эта славная земля будет жить еще долго. Она жила долго и будет жить вечно. Слава этой земле! Слава людям, которые помнят и знают свою историю. Споры мы оставим ученым. Пусть кто-то думает, что здесь было капище. Пусть кто-то думает, что здесь была христианская святыня или башня. Но сегодня здесь, на этой земле стоит сторожевая башня, которая возродилась и века помогала Кревскому замку, видела врагов издалека. Помогала замку оживать, а нашей земле восставать из пепла каждый раз.
Координатор проекта, директор Сморгонского историко-краеведческого музея, организатор мероприятия Елена Бобина поделилась с присутствующими, что работать с командой профессионалов, которая создавала башню, было почетно и приятно. Кроме архитектора Андрея Шулаева, Елена отметила ученого Олега Дерновича, руководителя бригады строителей Дмитрия Пахомова, кузнеца Евгения Слижа, друга музея и замка Андрея Катько и, конечно, спонсора проекта руководителя компании «Фомар» Вячеслава Бруйко. А тот в своем выступлении коротко отметил:
— Идея была моя. Финансирование тоже — нашей компании. Но идея и финансирование — это только половина дела. Большое спасибо команде. Мы сделали это!
Директор Национального агентства по туризму Дмитрий Морозов поделился, что заинтересовался найденным на горе фундаментом, но не думал, что так скоро здесь возникнет новый туристический объект. А еще он назвал Крево, Боруны и Гольшаны одним из наиболее интересных в историческом смысле регионов Беларуси.
После официальной части все тот же Кревский староста пригласил желающих подняться на башню, а после — пройти в Кревский замок. Здесь можно было посмотреть на рыцарские бои и увидеть… князя Ольгерда.