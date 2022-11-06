С рыцарями и князем Ольгердом: на Юровой горе в Крево открыли дозорную башню 6.11.2022, 13:22

1,594

Фото: Рэгіянальная газета

Во времена ВКЛ башня играла важную оборонную роль в системе укреплений Кревского замка.

По Крево в субботу гуляли рыцари времен Великого Княжества Литовского, окрестности наполняла музыка Средневековья и звуки дуды, ремесленники в замке предлагали свой товар, а детвора развлекалась со старинными играми, пишет «Рэгіянальная газета».

— От имени своего хозяина, великого князя Ольгерда, я, староста Кревский, хочу сказать с высоты не только Юровой горы, а с высоты истории и времени: эта башня построена одержимыми людьми, которые любят свою историю. И эта история на наших глазах сегодня восстает из пепла, — звучала речь над древним Кревом.

Фото: Рэгіянальная газета

В субботу здесь, в Древнем Крево, открыли туристический объект — дозорную башню на Юровой горе. Несмотря на ветреную ноябрьскую погоду, к торжеству присоединились местные, а также гости из Минска, Вилейки, Молодечно, Сморгони.

Фото: Рэгіянальная газета

Капище? Часовня? Башня?

— Юрова гора — это уникальный объект, — рассказал «РГ» архитектор Андрей Шулаев. — Здесь есть редкие растения, занесенные в Красную книгу, — суккуленты. Много преданий, связанных с этой горой. Здесь сочетаются нематериальное наследие и природное. А в то же время официального охранного статуса у горы нет. В Министерстве культуры нам когда-то сказали: «Если нет культурного слоя, значит, нет защитного статуса».

Фото: Рэгіянальная газета

Поэтому в 2011 году мы — фонд «Кревский замок» — вместе с Академией наук провели здесь шурфование. Хотели найти какой-нибудь культурный слой, а нашли фундамент. Получилось, что здесь была постройка. Артефакты, найденные рядом с фундаментом, — такие же, какие находили на Кревском замке. Значит, мы можем датировать эти фундаменты 14—15 веком. Фундамент был размером примерно 4,2 на 4,2. Начали думать, что же это могло быть: языческое капище, христианская часовня, смотровая башня при замке? Остановились на башне. Башенная сигнальная система была распространена, вероятно, еще до Великого Княжества Литовского. Скорее всего, в Крево мы имеем подтверждение одной такой башни. Она была нужна замку, стоявшему в низине. Вот местные мастера и сделали такой муляж башни. Наверху планируем повесить то, что у греков называется «семантрон» — железный диск, по которому били молотком, чтобы подать сигнал.

Башня, видевшая врагов издалека

Ведущие отметили, что вряд ли в Беларуси найдется человек, который не знает о Крево — месте бывшей кривичской славы. Обратили внимание и на то, что туристы не забывают его. А в доказательство слов ведущих, возвестил с высоты Кревский староста:

— Эти места, эта славная земля будет жить еще долго. Она жила долго и будет жить вечно. Слава этой земле! Слава людям, которые помнят и знают свою историю. Споры мы оставим ученым. Пусть кто-то думает, что здесь было капище. Пусть кто-то думает, что здесь была христианская святыня или башня. Но сегодня здесь, на этой земле стоит сторожевая башня, которая возродилась и века помогала Кревскому замку, видела врагов издалека. Помогала замку оживать, а нашей земле восставать из пепла каждый раз.

Фото: Рэгіянальная газета

Координатор проекта, директор Сморгонского историко-краеведческого музея, организатор мероприятия Елена Бобина поделилась с присутствующими, что работать с командой профессионалов, которая создавала башню, было почетно и приятно. Кроме архитектора Андрея Шулаева, Елена отметила ученого Олега Дерновича, руководителя бригады строителей Дмитрия Пахомова, кузнеца Евгения Слижа, друга музея и замка Андрея Катько и, конечно, спонсора проекта руководителя компании «Фомар» Вячеслава Бруйко. А тот в своем выступлении коротко отметил:

— Идея была моя. Финансирование тоже — нашей компании. Но идея и финансирование — это только половина дела. Большое спасибо команде. Мы сделали это!

Фото: Рэгіянальная газета

Директор Национального агентства по туризму Дмитрий Морозов поделился, что заинтересовался найденным на горе фундаментом, но не думал, что так скоро здесь возникнет новый туристический объект. А еще он назвал Крево, Боруны и Гольшаны одним из наиболее интересных в историческом смысле регионов Беларуси.

После официальной части все тот же Кревский староста пригласил желающих подняться на башню, а после — пройти в Кревский замок. Здесь можно было посмотреть на рыцарские бои и увидеть… князя Ольгерда.

Фото: Рэгіянальная газета

Фото: Рэгіянальная газета

Фото: Рэгіянальная газета

Фото: Рэгіянальная газета

Фото: Рэгіянальная газета

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».