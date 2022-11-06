«Товарищ» Си сливает Путина 2 Юлия Латынина

6.11.2022, 13:30

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Главу РФ обменяли на признание третьего срока китайского «кормчего».

Путин долго и последовательно пытался сделать из Германии своего союзника, наивно надеясь, что газовая война сойдет ему с рук. Результатом стало признание Штайнмайера в открытом противостоянии России и окончательная потеря Путиным союзников в ЕС.

На фоне этого дипломатического краха пропаганда кормит россиян сказками о союзничестве Кидая, пока Си спокойно сливает Путина в обмен на молчание Америки о его третьем сроке.

Перечитал президент Карамзина.

Известно, что одно из фундаментальных отличий западной этики от восточной заключается к отношении к договоренностям. Запад воспринимает верность своим словам как кодекс поведения, восток – как необязательную рекомендацию.

Западная дипломатия строится репутации, а восточная – на хитрости. При этом Путин поступает, как если бы все было ровно наоборот: Европу он кидает, а слова Китая воспринимает, как непреложную истину.

Путин, конечно, удивительный человек. Послушай его и сделай наоборот.

Юлия Латынина, «Фейсбук»

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