«Товарищ» Си сливает Путина

«Товарищ» Си сливает Путина2
- Юлия Латынина
- 6.11.2022, 13:30
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Главу РФ обменяли на признание третьего срока китайского «кормчего».
Путин долго и последовательно пытался сделать из Германии своего союзника, наивно надеясь, что газовая война сойдет ему с рук. Результатом стало признание Штайнмайера в открытом противостоянии России и окончательная потеря Путиным союзников в ЕС.
На фоне этого дипломатического краха пропаганда кормит россиян сказками о союзничестве Кидая, пока Си спокойно сливает Путина в обмен на молчание Америки о его третьем сроке.
Перечитал президент Карамзина.
Известно, что одно из фундаментальных отличий западной этики от восточной заключается к отношении к договоренностям. Запад воспринимает верность своим словам как кодекс поведения, восток – как необязательную рекомендацию.
Западная дипломатия строится репутации, а восточная – на хитрости. При этом Путин поступает, как если бы все было ровно наоборот: Европу он кидает, а слова Китая воспринимает, как непреложную истину.
Путин, конечно, удивительный человек. Послушай его и сделай наоборот.
Юлия Латынина, «Фейсбук»