Как ВСУ выбивали оккупантов с позиций «Москва» и «Питер» под Балаклеей 1 6.11.2022, 13:37

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Украинский разведчик рассказал неизвестные детали операций.

Во время контрнаступления защитников Украины на Харьковщине возникало немало опасных ситуаций. Украинским военным удалось занять мощные укрепрайоны врага, освободить Новую Гусаровку, Щуровку, Ольховатку, Байрак и разблокировать трассу на Балаклею.

Кроме того, ВСУ выбили оккупантов со стратегически важных позиций «Москва» и «Питер». О подробностях операции рассказал разведчик Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Роман; его слова приведены в Telegram-канале главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

«Это одна из тех операций, которая когда-нибудь войдет в учебники истории. Например, сверхтяжелым был штурм позиций «Москва». Это был настоящий подземный город с обустроенными и укрепленными инженерными сооружениями, глубокими окопами. Выбить оттуда врага было очень сложно. Однако, когда это удалось, гнать россиян дальше стало гораздо легче», – рассказал защитник.

Он добавил, что оккупанты убегали оттуда, за ними в панике то же делали и другие захватчики.

По словам Романа, для разведчиков нет легких задач, ведь спрогнозировать заранее развитие событий очень сложно.

«Однажды на Херсонщине у нас планировался несложный, на первый взгляд, выход. Но в какой-то момент нашу группу обнаружили, по нам отработали «Градами», танками, минометами, даже авиацией! В результате из десяти человек девять были контужены, еще трое с осколочными ранениями», – рассказал военный.

Помимо боевых задач, Роман собирает военные артефакты для школьного музея, в частности, вещи, брошенные оккупантами на Харьковщине.

Он говорит, что украинские дети должны точно знать, против кого и за какие ценности борется наш народ. Об этих фундаментальных вещах Роман рассказывает на уроках «Защита Украины», который он несколько лет преподает в одном из лицеев Кропивницкого.

Когда вернется в учительство, в программу курса обязательно добавит обучение детей полезным навыкам, приобретенным на фронте:

«Научу их тому, что понадобится в гражданской жизни, например, в походах. Дети должны знать, как спрятаться от дождя, где найти воду, как сориентироваться на местности и тому подобное. Буду рассказывать им о том, как важно тренироваться, совершенствовать физическую форму, своевременно реагировать на происходящее вокруг. В условиях войны это очень необходимо».

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