Экономист: Лукашенко проиграл бой с ценами 1 6.11.2022, 13:46

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Иначе и быть не могло.

Почти месяц в Беларуси длилась «кампания за снижение цен», которая стартовала 6 октября.

К чему ведет заморозка цен любой ценой и как это воспринимает народ – об этом журналисты «СН плюс» поговорили с экономистом Львом Марголиным.

— «Мы на всю собственность посмотрим, если они не будут работать по правилам» — такие угрозы озвучены в адрес предпринимателей, которые приостанавливают или хотят свернуть деятельность в условиях экономической неопределенности. Что стоит за таким пассажем?

— Все просто: настают времена, когда и в экономике не до законов. Ведь предприниматели не от хорошей жизни приостанавливают свою работу, а чтобы в эти трудные времена не стало еще хуже. Сегодня ИП, по сути, оказались между молотом и наковальней: начнешь работать – могут привлечь за нарушение правил ценообразования, не начнешь работаешь – привлекут за приостановку деятельности. Получается, как в фильме: приходят красные – бьют предпринимателей, приходят белые – снова бьют. И куда деваться беднягам?..

— Без малого месяц длится кампания по снижению цен. Не пора ли подводить промежуточные итоги?

— Это можно было сделать уже 7 октября (6 октября на совещании ценам приказали остановиться – Ред.), потому что ничего, кроме еще большей неразберихи, это решение не дало. Более того, кое-кто сумел воспользоваться моментом. Чтобы устранить своего конкурента с рынка.

Решение снизить цены любой ценой изменить ситуацию не могло. До сих пор нет полной ясности, как предприниматели должны вести ценообразование, чтобы не попасть под раздачу. Если в розничной торговле еще есть определенные попытки установить правила игры, то производители и оптовая торговля остается наедине с проблемой. Вроде бы надо согласовывать цены с облисполкомами. Но, с одной стороны, в этом случае облисполкомы будут завалены этой работой, а с другой – даже обоснованное повышение цен на товары, которые уже присутствуют на рынке, потребуют определенного мужества со стороны вертикали.

— Главная цель – снижение цен – не достигнута. Зачем же тогда было огород городить?

— Главная цель достигнутой быть и не могла. Вообще произвольно цены можно повышать только в условиях монопольного рынка. Если власть хотела найти жирных котов, которые наживаются на нуждах людей, тогда ей следовало обратить внимание на отрасли, которые по объективным или субъективным причинам являются монопольными и искать необоснованное повышение именно там.

Считать, что цены на молоко, яйца, мясо могут повышаться произвольно — нельзя, потому что это очень высоко конкурентные отрасли, где главное преимущество, которое может предложить производитель, качество. Качество должно быть на порядок выше, чем у конкурента, чтобы люди переплачивали за продукцию.

А причина кампании… «Власть» не может позволить себе отступать. Хотя, в принципе, можно было бы признать недоработки и просчеты, хотя бы косвенно. Кстати, на совещании Лукашенко и сделал такую попытку, говоря о том, что, наверное, «не все вы предусмотрели, как это обычно бывает, постановлением правительства. Но если мы где-то что-то упустили, надо корректировать, добавлять». Это и есть косвенное отступление.

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