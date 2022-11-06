В Белгородской области масштабный пожар: горит нефтебаза

В Белгородской области масштабный пожар: горит нефтебаза1
- 6.11.2022, 13:52
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Столб черного дыма поднимается с территории промышленного объекта.
Масштабный пожар возник в Белгородской области России сегодня, 6 ноября. Российские власти заявляют о «прилете».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram.
Российский чиновник заявил о «прилете» в Грайворонском округе. В результате чего якобы на промышленном объекте возник пожар. По его словам, загорелся резервуар с растворителем.
Однако до заявления российского губернатора в местных Telegram-каналах появились видео с масштабным пожаром. Жители заявили, что горит нефтебаза в поселке Хотмыжск в Грайворонском округе.
На опубликованных кадрах отмечено, как столб черного дыма поднимается с территории промышленного объекта.