В Белгородской области масштабный пожар: горит нефтебаза 1 6.11.2022, 13:52

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Столб черного дыма поднимается с территории промышленного объекта.

Масштабный пожар возник в Белгородской области России сегодня, 6 ноября. Российские власти заявляют о «прилете».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram.

Российский чиновник заявил о «прилете» в Грайворонском округе. В результате чего якобы на промышленном объекте возник пожар. По его словам, загорелся резервуар с растворителем.

Однако до заявления российского губернатора в местных Telegram-каналах появились видео с масштабным пожаром. Жители заявили, что горит нефтебаза в поселке Хотмыжск в Грайворонском округе.

На опубликованных кадрах отмечено, как столб черного дыма поднимается с территории промышленного объекта.

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