Россия взорвала Каховскую ГЭС? 3 6.11.2022, 14:09

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Российские пропагандисты обвинили в этом ВСУ.

Временно занятая ВС РФ Каховская гидроэлектростанция в воскресенье, 6 ноября, якобы оказалась под «обстрелом», утверждают российские оккупанты. Пропаганда РФ ожидаемо обвинила в «повреждении шлюза» Вооруженные силы Украины.

Соответствующие сообщения распространили росСМИ. Утверждается, что удары в сторону ГЭС якобы велись из РСЗО HIMARS, пишет obozrevatel.com.

При этом захватчики попытались похвастаться своей системой ПВО: мол, она сбила пять из шести снарядов, но один попал в шлюз дамбы. Пропагандисты утверждают, что есть разрушения, но об их характере подробностей пока нет.

Напомним, что назначенный Кремлем глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо ранее объявил о принудительной эвакуации жителей Каховского района (в 15-километровой зоне на левом берегу Днепра в районе ГЭС).

Коллаборант заявлял, что для вывоза жителей «в связи с высоким уровнем военной угрозы» с 6 ноября будут применяться принудительные меры.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о планах РФ взорвать Каховской ГЭС при отступлении российских войск с правого берега Днепра под Херсоном.

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