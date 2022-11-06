Россия взорвала Каховскую ГЭС?3
- 6.11.2022, 14:09
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Российские пропагандисты обвинили в этом ВСУ.
Временно занятая ВС РФ Каховская гидроэлектростанция в воскресенье, 6 ноября, якобы оказалась под «обстрелом», утверждают российские оккупанты. Пропаганда РФ ожидаемо обвинила в «повреждении шлюза» Вооруженные силы Украины.
Соответствующие сообщения распространили росСМИ. Утверждается, что удары в сторону ГЭС якобы велись из РСЗО HIMARS, пишет obozrevatel.com.
При этом захватчики попытались похвастаться своей системой ПВО: мол, она сбила пять из шести снарядов, но один попал в шлюз дамбы. Пропагандисты утверждают, что есть разрушения, но об их характере подробностей пока нет.
Напомним, что назначенный Кремлем глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо ранее объявил о принудительной эвакуации жителей Каховского района (в 15-километровой зоне на левом берегу Днепра в районе ГЭС).
Коллаборант заявлял, что для вывоза жителей «в связи с высоким уровнем военной угрозы» с 6 ноября будут применяться принудительные меры.
Ранее СМИ неоднократно сообщали о планах РФ взорвать Каховской ГЭС при отступлении российских войск с правого берега Днепра под Херсоном.