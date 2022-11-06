«Гони оккупантов!»: жители Новогрудка вышли на акцию против войны
- 6.11.2022, 14:20
Активисты призвали срывать проводимую лукашистами скрытую мобилизацию.
Активисты Новогрудка вышли на акцию против проводимой лукашистами мобилизации и втягивания Беларуси в полномасштабную войну с Украиной.
Об этом сообщает телеграм-канал «Баста!».
«Новогрудчане, мы знаем, что начались активные действия по мобилизации в нашем районе.
Не дайте себя обмануть: задавайте им неудобные вопросы, не соглашайтесь участвовать а ни в каких учениях, высказываетесь против!
Поверьте, что с братской Украины русские оккупанты возвращаются в мешках. То же будет и с вами.
Белорус, гони русских оккупантов с белорусских земель!», — заявили участники акции.