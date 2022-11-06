«Гони оккупантов!»: жители Новогрудка вышли на акцию против войны 6.11.2022, 14:20

Активисты призвали срывать проводимую лукашистами скрытую мобилизацию.

Активисты Новогрудка вышли на акцию против проводимой лукашистами мобилизации и втягивания Беларуси в полномасштабную войну с Украиной.

Об этом сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Новогрудчане, мы знаем, что начались активные действия по мобилизации в нашем районе.

Не дайте себя обмануть: задавайте им неудобные вопросы, не соглашайтесь участвовать а ни в каких учениях, высказываетесь против!

Поверьте, что с братской Украины русские оккупанты возвращаются в мешках. То же будет и с вами.

Белорус, гони русских оккупантов с белорусских земель!», — заявили участники акции.

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