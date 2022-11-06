Глава стратегического командования США: Война в Украине — это только разминка 17 6.11.2022, 14:21

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Приближаются более масштабные события.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину уже очевидно, что война в Украине - это только разминка.

Как сообщает WSJ, такое заявление сделал глава стратегического командования ВС США Чарльз Ричард, который убежден в том, что приближается большой кризис.

«Украинский конфликт, в котором мы сейчас находимся - только разминка. Приближается большой кризис. И пройдет не так много времени, и мы пройдем проверку на прочность», - отметил Ричард.

Как говорится в материале, вторжение России в Украину показало, что сила американского военного сдерживания ослабевает, и этот факт слишком немногие готовы признать публично.

«По мере того, как я оцениваю наш уровень сдерживания против Китая, корабль медленно тонет. Он тонет медленно, но он тонет, поскольку, по сути, они внедряют свои возможности в поле быстрее, чем мы» - отметил лава стратегического командования ВС США.

Адмирал Ричард отметил, что Америка сохраняет преимущество в подводных лодках — «может быть, единственное настоящее асимметричное преимущество, которое у нас еще есть», — но даже это может исчезнуть, если Америка не наберет темп, «решив проблемы с техническим обслуживанием и начав новое строительство».

Как говорится в материале, новость в прошлом году о том, что Китай испытал гиперзвуковую ракету, которая облетела весь мир и приземлилась дома, должна была вызвать больше тревоги, чем вызвала. Это означает, что Китай может поставить под угрозу любой город или объект в США и, возможно, остаться незамеченным. Тот факт, что испытание застало США врасплох и превзошло гиперзвуковые возможности Америки, усугубляет ситуацию.

«Раньше мы умели двигаться быстро, а теперь утратили это искусство», — добавил адмирал. Военные говорят о том, как мы собираемся смягчить нашу предполагаемую возможную неудачу по развертыванию новых баллистических подводных лодок, бомбардировщиков или оружия дальнего действия, вместо того, чтобы задать вопрос: «Что для этого нужно? Это деньги? Это люди? Вам нужны авторитеты?», - отметил адмирал.

Как говорится в материале, пока Китай не вторгнется на Тайвань или не предпримет какие-либо другие действия, которые нанесут ущерб интересам США или союзников, США ничего не могут с этим поделать.

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