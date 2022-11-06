Восток поставил Путину ультиматум 2 6.11.2022, 14:30

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Cрок назначен до 15 ноября.

Есть основания полагать, что Восток выдвинул диктатору РФ Владимиру Путину ультиматум по поводу войны с Украиной. Такое мнение высказал известный журналист, военный и политический обозреватель Иван Яковина в интервью главному редактору издания «Гордон» Алесе Бацман.

«У меня есть своя теория на это этот счет… Она гласит примерно следующее: на саммите в Самарканде (саммит ШОС - ред.), который был в середине сентября, Путину коллективный Восток выдвинул ультиматум: либо ты прекращаешь войну к саммиту «Большой двадцатки» на Бали, который будет 15 ноября, либо мы будем присоединяться к западным санкциям, поскольку твоя война против Украины вредит всему миру, всей мировой экономике, стабильности, в том числе наших режимов, и экономическому процветанию наших стран», - рассказал журналист.

Он уточнил, что не только Запад, но и Восток заинтересован в скорейшем прекращении этой кровопролитной войны.

«Они Путину сказали: «Если бы ты выиграл эту войну быстро, никаких проблем… Но из-за того, что ты тянешь эту канитель уже так долго, мы начинаем терять деньги, стабильность. Нас это не устраивает. На тебе два месяца. Как угодно завершай. Можешь выиграть - выигрывай войну. Не можешь - проигрывай. Не хочешь проигрывать - договаривайся. Нас абсолютно не колышет, как эта война закончится, но она должна закончиться», - рассказал Яковина.

Он добавил, что у Востока есть много очень серьезных рычагов, чтобы надавить на Кремль. Путин это понимает и поэтому пытается добиться скорейшего перемирия.

Журналист прогнозирует Украине очень тревожные две недели перед саммитом G20. «Для Путина сейчас главная задача - добиться до 15 ноября если не мира, то перемирия. Он хочет их добиться на своих условиях… Имеется в виду сохранение за Россией наземного перехода в Крым и водоснабжение Крыма и, пусть и неформального, признания Западом российского суверенитета над этими территориями. Поскольку Запад и Украина в частности ни в коем случае не хотят соглашаться ни на что такое, то Путин сейчас будет изо всех сил давить. Подозреваю, что оставшиеся две недели Россия бросит против Украины все свои оставшиеся запасы крылатых ракет, дронов, бомб, чтобы вывести из функционирования украинскую энергосистему. Все, что есть у России, будет брошено против Украины», - предупредил Яковина.

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