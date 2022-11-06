Что почем продают на Комаровке в длинные выходные 6.11.2022, 14:38

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Изобилие оранжевого и картошка за 80 копеек.

Яблоки все еще не сдают позиции на прилавках, но их уже начинают теснить «зимние» мандарины и хурма. По-прежнему много картошки, а грибов мало: боровики дешевле 15 рублей за килограмм не найти. Агентство «Минск-Новости» рассказывает, чем можно поживиться на Комаровке в первые (и длинные) выходные ноября.

Фото: "Минск-Новости"

До сих пор можно купить летние ягоды, правда, удовольствие это сейчас недешевое: килограмм голубики — 25 рублей. Яблоки отдают дешевле: от 1,5 до 3,5 рубля.

Фото: "Минск-Новости"

Фото: "Минск-Новости"

Фото: "Минск-Новости"

Зима еще не наступила, но мандарины и хурма на прилавках уже стараются создавать новогоднее настроение. Мандарины стоят от 5 рублей, хурма немного отстает от них в популярности мандаринов: видимо, сезон еще не наступил. Продают ее за 4–6 рублей.

На Комаровке еще можно приобрести киви за 6–8 рублей, апельсины за 4 рубля и виноград. Средняя цена — 5 рублей, есть сорта, которые можно купить за 3, а киш-миш без косточек — за 5–6 рублей.

Помидоры продают по 2–4 рубля за 1 кг, черри — заметно дороже: по 10 рублей за кило. Стоимость огурцов сильно разнится: где-то плотные пупырчатые сорта можно купить за 4, где-то — за все 15. Болгарские перцы можно найти за 7 рублей.

Фото: "Минск-Новости"

Фото: "Минск-Новости"

Фото: "Минск-Новости"

Белорусская картошка на Комаровке есть за 80 копеек, хотя чаще встречается от 1,2 рубля. Кило моркови можно купить в среднем за 1,5 рубля, свеклы — от 2 рублей. У продавцов еще остались кабачки, их отдают по 5 рублей за кило.

Грибов пока мало, но, возможно, после дождей выбор будет побольше. Польские боровики продают за 8–10 рублей, цены на белый гриб стартуют от 15 за 1 кг.

Фото: "Минск-Новости"

Фото: "Минск-Новости"

Фото: "Минск-Новости"

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