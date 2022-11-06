Мощный штурм: ВСУ вышли на позиции россиян в 13 км от Сватово 3 6.11.2022, 15:00

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Бронетехнику РФ разгромили к северо-западу от города.

Украинские защитники продолжают отбивать атаки врага в районе Бахмута и Авдеевки в Донецкой области. В то же время ВСУ развивают штурмы в Луганской и Херсонской областях.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Линия Сватово-Кременная

На этом участке фронта украинские военные продолжают контрнаступательные действия. Генштаб ВСУ отмечает, что украинские бойцы отбили попытку штурма вблизи Белогоровки, что в 10 км к югу от Кременной.

При этом российские источники заявляют, что бои идут возле Куземовки (в 13 км от Сватово) и Ягодного (30 км северо-западнее Сватово). Опубликованные в сети кадры свидетельствуют, что украинские артиллеристы атаковали российскую бронетехнику в районе Ягодное-Орлянка.

Донецкая область

Донецкое направление остается самой тяжелой точкой фронта. На этом участке идут активные бои. Защитники отбили атаки вблизи Бахмута, Спорного, Бахмутского, Майорска. Россияне заявляют, что хотят захватить Опытное, чтобы отрезать участок трассы E50.

Также интенсивные бои идут вблизи Авдеевки. ВСУ сдерживают врага и отбивают атаки в районе Первомайского, Невельского и Новомихайловки. По некоторым данным, российские и украинские позиции вблизи Авдеевки находятся на расстоянии 30-40 метров друг от друга.

В Генштабе также отметили, что оккупанты пытаются захватить Павловку, которая имеет важное тактическое значение. В населенном пункте есть развязка, а близлежащие тыловые районы - каменистая местность, усложняющая маневры техники.

Херсонская область

Украинские военные держат оперативную тишину по поводу наступательных действий на юге. Однако известно, что противник постоянно обстреливает линию фронта и прифронтовые населенные пункты.

Российские войска в Херсонской области строят оборонительные линии, чтобы сдержать наступление ВСУ и удержать ранее оккупированные территории. Враг минирует левый и правый берег Днепра.

По предварительным данным, оккупанты готовятся к боям в Новой Каховке. Поэтому россияне минируют объекты в городе и подземную канализацию. ISW предполагает, что российские силы, вероятно, пытаются помешать ВСУ преследовать их на левом берегу Днепра после ухода с боями.

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