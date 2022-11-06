Конец Лукашенко будет чем-то между Хусейном и Каддафи 10 6.11.2022, 15:10

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События, которые к этому приведут, уже разворачиваются.

Белорусский диктатор закончит плохо: его финал будет чем-то средним между судьбой Саддама Хусейна и Каддафи.

Об этом в интервью программе сайта Charter97.org Studio X97 рассказал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо.

— СМИ пишут о том, что Путин сейчас очень хочет, чтобы Беларусь, Лукашенко активно принял участие в войне, чтобы белорусы ехали, мобилизация была официальной и участвовали в военных действиях. Как вы думаете, додавит Лукашенко он в этом вопросе?

— Я думаю, уже додавил в том вопросе, что российские войска будет опять введены в Беларусь, будут развернуты военные базы и я думаю (есть знакомые, которые прямо говорят об этом), что Вооруженные силы Беларуси будут объединены с Западным военным округом России. Это уже практически не секрет.

И любая эскалация дальнейшая конфликта — это будет просто втягивание белорусской армии в эту никому не нужную войну. Да, такой сценарий вполне вероятен, и Путин будет делать все для того, чтобы осуществить его.

— Как это может повлиять на ситуацию и на настроения в Беларуси? Когда с одной стороны мы видим, что россияне, плохие русские, стреляют с территории Беларуси в Украину. Это абстрактная история. А тут твоего мужа, брата, сына могут призвать.

— Понятно, что война никому в Беларуси не нужна. Она даже не нужна нашим военным, которые сейчас служат. Они боятся этого сейчас больше всего в жизни, что белорусы будут втянуты в войну. Понятно, что этого боятся все родственники этих военных, этого боятся простые белорусы.

И я надеюсь, что у наших военных хватит силы воли, чтобы противостоять этим преступным приказам. Выходов из этого много — можно просто не подчиняться, не подчиняться этим приказам, есть вариант просто уехать из Беларуси, есть вариант просто сопротивляться.

У меня есть знакомые, которые говорят: мы воевать не будем, это не наша война. Именно это, я уверен, один из критериев, почему Беларусь не вступила войну именно в феврале, в марте, когда это было необходимо Путину. И есть надежда, что эти тенденции сохранятся, и Путину ничего не останется делать. Да, он может ввести сюда войска, он может разбить тут базы, но заставить белорусов воевать на его стороне он просто не может.

— На ваш взгляд, как должен закончить Лукашенко, чтобы действительно все смогли сказать, что справедливость восторжествовала?

— Я считаю, что конец Лукашенко должен быть, как прецедент, что-то между Саддамом Хусейном и Каддафи. Я уверен, такая судьба его ждет в результате тех событий, которые происходят в последнее время.

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