Российский танк пытался бежать от ВСУ, но его «догнали» из 120-мм миномета 2 6.11.2022, 15:17

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Зрелищный момент подрыва бронетехники показали на видео.

Украинские воины продолжают уничтожать вражескую бронетехнику. Бойцы 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины ликвидировали российский танк.

Вражеская «броня» пыталась сбежать от 120-мм миномета украинских воинов, однако неудачно. Видео, зафиксировавшее превращение танка в груду охваченного огнем металлолома, показали на странице батальона в Facebook.

«120мм миномет уничтожает вражеский танк!» – подписали видео украинские воины.

На опубликованных кадрах видно, как бойцы заряжают миномет и один за другим запускают несколько снарядов по вражескому танку. Российский экипаж отчаянно пытается уйти от ударов украинцев даже после того, как первые мины достигли цели и подбили «броню».

В какой-то момент танк разворачивается и начинает быстро двигаться в направлении, откуда только что приехал. Однако далеко убежать ему не удалось: очередной меткий выстрел защитников Украины превращает танк в охваченную огнем кучу металлолома.

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