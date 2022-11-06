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«Астана» с тремя белорусами стала чемпионом Казахстана

  • 6.11.2022, 15:19
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«Астана» с тремя белорусами стала чемпионом Казахстана

Клуб на выезде победил карагандинский «Шахтер».

В матче 26 тура чемпионата Казахстана «Астана» на выезде победила карагандинский «Шахтер» — 3:2, сообщает pressball.by.

У гостей весь матч провели белорусы Денис Поляков и Макс Эбонг, Артем Рахманов остался в запасе.

У хозяев Александр Позняк провел весь поединок и получил предупреждение.

Таким образом, у «Астаны» стало 53 очка, и она выиграла «золото» турнира, опередив на одно «Актобе».

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