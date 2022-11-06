«Астана» с тремя белорусами стала чемпионом Казахстана
- 6.11.2022, 15:19
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Клуб на выезде победил карагандинский «Шахтер».
В матче 26 тура чемпионата Казахстана «Астана» на выезде победила карагандинский «Шахтер» — 3:2, сообщает pressball.by.
У гостей весь матч провели белорусы Денис Поляков и Макс Эбонг, Артем Рахманов остался в запасе.
У хозяев Александр Позняк провел весь поединок и получил предупреждение.
Таким образом, у «Астаны» стало 53 очка, и она выиграла «золото» турнира, опередив на одно «Актобе».