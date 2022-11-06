В Заслоново сержант избил рядового 6.11.2022, 15:48

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Что решил суд.

Суд над сержантом, избившим подчиненного за то, что он не вышел на построения, прошел 21 октября в клубе 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады в Заслоново Лепельского района. Военнослужащего приговорили к лишению свободы на три года и лишили воинского звания, сообщают «Народныя навіны Віцебска».

Известно, что оба военнослужащих — срочники. Подсудимый был назначен командиром зарядно-аккумуляторного отделения взвода связи войсковой части 14398, входящей в состав войсковой части 71327, при этом ему присвоили воинское звание сержанта.

4 июня из-за того, что рядовой не вышел на построение, сержант прямо в казарме в присутствии других военнослужащих повалил солдата на стулья, отнял телефон, на котором тот читал книгу, и несколько раз ударил по лицу. В результате у рядового появился синяк.

Заметившему гематому офицеру военнослужащий признался, что был избит сержантом. Тот подтвердил его слова, а свой поступок объяснил тем, что рядовой не вышел на построение, так как «сидел в телефоне». На суде он также признал вину.

Суд Лепельского района признал командира отделения виновным в превышении власти, сопряженном с насилием (ч. 2 ст. 455 УК). Его приговорили к трем годам лишения свободы и лишению воинского звания «сержант».

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