Андрей Шарендо: Ситуация на белорусских предприятиях плачевная

Андрей Шарендо: Ситуация на белорусских предприятиях плачевная1
- 6.11.2022, 16:19
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Режиму осталось буквально несколько месяцев.
Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо спрогнозировал в интервью программе сайта Charter97.org Studio X97, сколько осталось режиму Лукашенко.
— Некоторые считают, что уже в следующем году Лукашенко не будет. Ваши прогнозы?
— Моя позиция: лучше я буду оптимистом и окажусь не прав, чем буду пессимистом и окажусь прав. Я считаю, есть объективная точка зрения, что режим Лукашенко уже болтается на волоске.
Мы видим процессы, которые запустились в экономике. У меня много знакомых, которые работают на белорусских предприятиях, на калийном и на нефтеперерабатывающих заводах. Они говорят, что ситуация просто плачевная. Все работает на склад, все держится на каком-то волоске, и экономика может обрушиться в любой момент.
Мы видим, что последняя истерика диктатора, который хочет регулировать цены на куриц, на яйца, на молоко, на сахар каким-то образом. Но их нельзя регулировать, это приведет к плачевным последствиям. Не может привести, а приведет, скорее всего, уже привело, а эти указы только ускоряют его падение. Я уверен, что режиму осталось буквально несколько месяцев.
— А вот, собственно, что в вас вселяет эту уверенность, что режиму не долго осталось?
— Ну, есть объективная причины, как видно это по экономике, во-первых. А во-вторых, по настроению людей это точно видно. И к этому фактору ненависти к диктатору, которую скрыть уже просто невозможно, может присоединиться фактор пустого холодильника. И это произойдет, скорее всего, этой осенью или зимой.
Когда холодильники опустеют, это будет самый, наверное, значительный триггер, который может подстегнуть к борьбе и причем не только к борьбе. Это будет сигналом силовым структурам, что нужно бежать от этого режима куда подальше. И сейчас уже есть сигналы, что визы запрашивают работники номенклатуры, бывшими милиционеры, которые устраиваются водителями в Литве и Польше. Фактически началось их бегство.
— Крысы бегут с тонущего корабля.
— Крысы бегут с корабля. И эта мобилизация, которая объявлена в России, скрытая мобилизация в Беларуси сейчас уже происходит. Потому что мы видим, что военным насильно продлевают контракты, их не отпускают, из запаса возвращают силовиков. Режим не по своей воле, но готовится к продолжению военных действий. Это приведет в конце концов к его краху.
— Ситуация в Беларуси в ближайшие месяцы как будет развиваться?
— Не исключены любые сценарии. Вполне возможно, что мы вернемся опять к акциям протеста, мы можем вернуться опять к забастовкам. И нельзя исключать фактора войны в Украине. Наши доблестные герои из полка Калиновского сейчас сражаются с врагом — Российской Федерацией. Но как только он будет повержен, я уверен, и события на фронте подтверждает мнение, что они готовы войти в Беларусь.
— Да, калиновцы говорят: победим Путина — Лукашенко следующий.
— И наша главная задача, задача всех белорусов — поддержать их. И я уверен, я надеюсь на это, что это может произойти в ближайшие если не месяцы, то в ближайшее время.
— А поддержка среди белорусов полка Калиновского есть?
— Есть. Это и моральная, и финансовая поддержка.