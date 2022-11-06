Несокрушимый Бахмут

Несокрушимый Бахмут2
- 6.11.2022, 16:23
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Генштаб ВСУ показал фоторепортаж с самого горячего направления на восточном фронте.
Украинские военные продолжают отбивать атаки российских оккупантов в районе Бахмута Донецкой области. Генштаб опубликовал фоторепортаж о боевых буднях наших бойцов на данном направлении.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
«Бахмутское направление — одно из самых горячих на восточном фронте. Наглые россияне днем и ночью, в любую погоду, атакуют украинские позиции», - сказано в сообщении.
При этом, как отмечают в Генштабе, бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского надежно держат оборону и наносят россиянам безумные потери.