Несокрушимый Бахмут 2 6.11.2022, 16:23

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Генштаб ВСУ показал фоторепортаж с самого горячего направления на восточном фронте.

Украинские военные продолжают отбивать атаки российских оккупантов в районе Бахмута Донецкой области. Генштаб опубликовал фоторепортаж о боевых буднях наших бойцов на данном направлении.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«Бахмутское направление — одно из самых горячих на восточном фронте. Наглые россияне днем и ночью, в любую погоду, атакуют украинские позиции», - сказано в сообщении.

При этом, как отмечают в Генштабе, бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского надежно держат оборону и наносят россиянам безумные потери.

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