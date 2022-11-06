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«Нью-Джерси» белоруса Шаранговича выиграл шестой матч подряд в НХЛ

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  • 6.11.2022, 16:27
«Нью-Джерси» белоруса Шаранговича выиграл шестой матч подряд в НХЛ

В 11 встречах сезона на счету белорусского хоккеиста 6 (3+3) очков.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» в гостях в овертайме победил «Калгари» со счетом 4:3. Таким образом, «дьяволы» выиграли шестой поединок подряд.

Белорусский нападающий победителей Егор Шарангович провел на льду 14 минут 53 секунды, исполнил один бросок в створ ворот, совершил один отбор и завершил встречу с показателем полезности «-1». В 11 встречах сезона на счету Егора Шаранговича 6 (3+3) очков при четырех штрафных минутах и показателе полезности «+1».

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