Памятник Екатерине II в центре Одессы замотали в «черный пакет»16
- 6.11.2022, 16:29
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По примеру российских солдат.
Скандальный памятник российской императрице Екатерине II в центре Одессы замотали в некое подобие «мешка для трупов».
Об этом в воскресенье, 6 ноября, сообщили пользователи соцсетей.
На обнародованном фото видно пока еще стоящий на постаменте монумент, который уже замотали в черный полиэтилен.
Связано ли такое внешнее преобразование памятника Екатерине II с планами по его демонтажу, пока неизвестно.
Впрочем, возникшее в результате этого сходство данного символа российского империализма с ликвидированными в Украине военнослужащими РФ уже предало ему новые, более актуальные смыслы.