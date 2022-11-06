Памятник Екатерине II в центре Одессы замотали в «черный пакет» 16 6.11.2022, 16:29

5,680

По примеру российских солдат.

Скандальный памятник российской императрице Екатерине II в центре Одессы замотали в некое подобие «мешка для трупов».

Об этом в воскресенье, 6 ноября, сообщили пользователи соцсетей.

На обнародованном фото видно пока еще стоящий на постаменте монумент, который уже замотали в черный полиэтилен.

Связано ли такое внешнее преобразование памятника Екатерине II с планами по его демонтажу, пока неизвестно.

Впрочем, возникшее в результате этого сходство данного символа российского империализма с ликвидированными в Украине военнослужащими РФ уже предало ему новые, более актуальные смыслы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».