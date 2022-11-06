В Беларуси арестованы 71-летний академик-биолог и его жена 15 6.11.2022, 16:32

13,292

Они находятся в изоляторе на Окрестина.

Член-корреспондент НАН Беларуси, доктор биологических наук Олег Давыденко и его жена Наталья находятся в изоляторе на Окрестина. На них заведено уголовное дело. Лукашисты обвиняют их в «организации и подготовке действий, грубо нарушивших общественный порядок, либо участие в них» (342 статья УК). Поводом для преследования стало фото, на которых Давыденко стоят с плакатом во время протестов 2020 года.

Начиная примерно с 26 октября КГБ провел массовые задержания в Национальной академии наук. Забрали как минимум 44 сотрудника. Позже стало известно, что 41 отпустили. Сегодня «Нашай Ніве» стало известно, что задержания продолжаются, а среди арестованных — член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси Олег Давыденко.

На данный момент его удерживают в изоляторе на Окрестина.

Формально задержание произошло в 7 часов утра на Деды, 2 ноября. Задержана и жена ученого, Наталья.

«Ко мне пришла информация, что их забрали за протесты 2020 года. Олег Георгиевич очень принципиальный человек. Возможно, в его телефоне нашли фото. Кроме того, в 20-м он подписывал письмо ученых против насилия в стране после выборов и вышел из официального профсоюза. И вообще он очень прямолинейный и «неудобный» для некоторых личностей человек», — отмечает один из коллег Олега Давыденко.

По его словам, 4 ноября государственный адвокат обратился за характеристикой с места работы на своего подзащитного.

Олегу Давыденко 71 год. Его научная, трудовая деятельность связана с Институтом генетики и цитологии Академии наук Беларуси.

В 1990 году он защитил докторскую диссертацию по теме «цитоплазматическая изменчивость сельскохозяйственных растений». В 2000 году был избран членом-корреспондентом НАН Беларуси. Он автор 300 научных работ, включая 5 монографий, 1 учебника, 19 сортов растений.

Давыденко был дважды удостоен премии Национальной академии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».