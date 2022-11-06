В Перу тысячи демонстрантов призвали к отставке президента 1 6.11.2022, 16:40

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Фото: АР

Протесты прошли по всей стране.

В Перу прошли многотысячные марши. Люди требуют отставки президента Педро Кастильо, пишет Deutsche Welle. Ранее прокуратура обвинила главу государства в коррупции.

В субботу, 5 ноября, антиправительственные демонстрации прошли по всей стране. На улицы вышли тысячи человек. Их цель — призвать к отставке президента Педро Кастильо и его кабинет, против членов которого ведется расследование в связи с подозрением в коррупции. Люди размахивали национальными флагами и несли в руках плакаты.

Сам Кастильо назвал протестующих реакционерами и врагами народа.

Полиция, чтобы разогнать толпу, применила несколько баллончиков со слезоточивым газом. Сообщений о травмах не поступало.

Напомним, Педро Кастильо избрали президентом в июле 2021 года. С того времени ему уже дважды пытались объявить импичмент, однако он все еще остается в должности. В середине октября появилась информация, что прокуратура страны обвинила его в руководстве преступной группировкой, торговле влиянием и сговоре. По версии правоохранителей, в деле замешаны высокопоставленные чиновники. Сам Кастильо все это опроверг и назвал попыткой госпереворота.

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