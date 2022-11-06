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В Минске силовики ворвались в арт-пространство Hide

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  • 6.11.2022, 16:53
  • 7,382
В Минске силовики ворвались в арт-пространство Hide

Видеофакт.

Ночью 5 октября силовики пришли на вечеринку минского арт-пространства Hide и задержали одного из отдыхающих, рассказали «Медиазоне» сотрудники площадки.

Имя задержанного, подробности случившегося и его причины неизвестны.

«Силовики вчера ворвались на вечеринку. Но задержали не диджея, а одного из отдыхающих, которого они разыскивали. Из работников заведение никто задержан не был. Это произошло под самое утро, мы еще сами не знаем всех деталей», — сказали сотрудники Hide.

Ранее телеграм-канал «Беларусь головного мозга» написал о задержании в диджея Hide.

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