В Минске силовики ворвались в арт-пространство Hide 6 6.11.2022, 16:53

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Видеофакт.

Ночью 5 октября силовики пришли на вечеринку минского арт-пространства Hide и задержали одного из отдыхающих, рассказали «Медиазоне» сотрудники площадки.

Имя задержанного, подробности случившегося и его причины неизвестны.

«Силовики вчера ворвались на вечеринку. Но задержали не диджея, а одного из отдыхающих, которого они разыскивали. Из работников заведение никто задержан не был. Это произошло под самое утро, мы еще сами не знаем всех деталей», — сказали сотрудники Hide.

Ранее телеграм-канал «Беларусь головного мозга» написал о задержании в диджея Hide.

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