В Украине на фронте второй раз получил ранение белорусский доброволец Урбанович

В Украине на фронте второй раз получил ранение белорусский доброволец Урбанович4
- 6.11.2022, 17:12
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Он чувствует себя нормально.
Белорусский доброволец, лидер организации «Малады фронт» Денис Урбанович получил ранения на фронте. Это уже второе ранение с начала войны в Украине.
Об этом пишет «Белсат».
На этот раз воин получил осколочное ранение. Пока его везут в госпиталь.
Денис Урбанович является лидером организации «Малады Фронт». Он сражается за Украину с началом полномасштабного втордения РФ. Это уже второе его ранение, в сентябре он получил контузию.
Отмечается, что Денис чувствует себя нормально.