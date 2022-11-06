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В Украине на фронте второй раз получил ранение белорусский доброволец Урбанович

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  • 6.11.2022, 17:12
  • 2,674
В Украине на фронте второй раз получил ранение белорусский доброволец Урбанович

Он чувствует себя нормально.

Белорусский доброволец, лидер организации «Малады фронт» Денис Урбанович получил ранения на фронте. Это уже второе ранение с начала войны в Украине.

Об этом пишет «Белсат».

На этот раз воин получил осколочное ранение. Пока его везут в госпиталь.

Денис Урбанович является лидером организации «Малады Фронт». Он сражается за Украину с началом полномасштабного втордения РФ. Это уже второе его ранение, в сентябре он получил контузию.

Отмечается, что Денис чувствует себя нормально.

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