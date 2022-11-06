закрыть
6 ноября 2022, воскресенье, 18:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минобороны Украины о HIMARS: Все целы, чего не скажешь о тысячах россиян

2
  • 6.11.2022, 17:20
  • 2,344
Минобороны Украины о HIMARS: Все целы, чего не скажешь о тысячах россиян

На вооружении Украины насчитывается 20 американских реактивных артиллерийских систем.

Украина с начала полномасштабной войны не потеряла ни одну систему HIMARS. В отличие от России, которая лишилась уже без тысяч солдат.

Об этом сообщает Twitter-страница Минобороны Украины.

«С начала полномасштабного вторжения Украина не потеряла ни одного HIMARS, но Россия потеряла человечность и достоинство. Не говоря уже о сотнях тысяч тонн боеприпасов и тысячах солдат, которых они отправили на верную смерть», - сообщили в ведомстве.

Напомним, вчера Politico опубликовало заявление Минобороны США, которое отвергло фейковые заявления России о якобы «уничтожении украинских HIMARS». В Пентагоне заверили, что оккупантам до сих пор не удалось навредить ни одной из пусковых установок.

Стоит отметить, что сейчас на вооружении Украины насчитывается 20 американских реактивных артиллерийских систем M142 HIMARS, которые доставляют значительные «хлопоты» российской армии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко
МОТ может стереть Лукашенко в порошок
МОТ может стереть Лукашенко в порошок  Артем Черников
Генерал Ходжес прав
Генерал Ходжес прав Леонид Невзлин
Путину спрогнозировали распад России и революцию
Путину спрогнозировали распад России и революцию Владимир Фесенко