Чемпионат Беларуси по футболу: «Энергетик-БГУ» и «Шахтер» претендуют на «золото»1
- 6.11.2022, 17:24
БАТЭ и минское «Динамо» поспорят за «бронзу».
Сегодня прошли матчи предпоследнего тура чемпионата Беларуси по футболу. За тур до финиша стало известно, что на золотые медали по-прежнему претендуют солигорский «Шахтер» и «Энергетик-БГУ».
«Шахтер» переиграл в гостях «Слуцк» — 1:0, а минский «Энергетик-БГУ», который стал главной сенсацией нынешнего первенства, одолел на выезде «Гомель» — 2:1.
В параллельных матчах БАТЭ был сильнее «Минска» (3:2), а минское «Динамо» сломило сопротивление гродненского «Немана» — 2:0. Судьба бронзовых наград решится в последнем туре — «Шахтер» и «Энергетик-БГУ» уже недосягаемы для преследователей.
Верхняя часть таблицы чемпионата выглядит сейчас так:
1. Шахтер (Солигорск) — 62 очка
2. Энергетик-БГУ (Минск) — 60
3. БАТЭ (Борисов) — 56
4. Динамо (Минск) — 56
Матчи последнего тура пройдут 12 ноября. «Шахтер» примет дома «Белшину», БАТЭ встретится в гостях с дзержинским «Арсеналом», а «Энергетик-БГУ» сыграет дома со столичным «Динамо».