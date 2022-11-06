Чемпионат Беларуси по футболу: «Энергетик-БГУ» и «Шахтер» претендуют на «золото» 1 6.11.2022, 17:24

БАТЭ и минское «Динамо» поспорят за «бронзу».

Сегодня прошли матчи предпоследнего тура чемпионата Беларуси по футболу. За тур до финиша стало известно, что на золотые медали по-прежнему претендуют солигорский «Шахтер» и «Энергетик-БГУ».

«Шахтер» переиграл в гостях «Слуцк» — 1:0, а минский «Энергетик-БГУ», который стал главной сенсацией нынешнего первенства, одолел на выезде «Гомель» — 2:1.

В параллельных матчах БАТЭ был сильнее «Минска» (3:2), а минское «Динамо» сломило сопротивление гродненского «Немана» — 2:0. Судьба бронзовых наград решится в последнем туре — «Шахтер» и «Энергетик-БГУ» уже недосягаемы для преследователей.

Верхняя часть таблицы чемпионата выглядит сейчас так:

1. Шахтер (Солигорск) — 62 очка

2. Энергетик-БГУ (Минск) — 60

3. БАТЭ (Борисов) — 56

4. Динамо (Минск) — 56

Матчи последнего тура пройдут 12 ноября. «Шахтер» примет дома «Белшину», БАТЭ встретится в гостях с дзержинским «Арсеналом», а «Энергетик-БГУ» сыграет дома со столичным «Динамо».

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