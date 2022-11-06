Самая популярная во Франции правая партия впервые выбрала главой не представителя семьи Ле Пен 2 6.11.2022, 17:49

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Марин Ле Пен отправили в отставку.

27-летний депутат Европарламента Жордан Барделла избран главой крайне правой партии «Национальное объединение» во Франции. Он сменит в этой должности 54-летнюю Марин Ле Пен, став первым руководителем с момента создания партии, не носящим эту фамилию.

Ле Пен не участвовала в выборах, заявив, что хочет сосредоточиться на работе во французском парламенте. В июне партия добилась лучшего результата в своей истории на национальных выборах, получив 89 мандатов.

На выборах лидера «Национального объединения» Барделла противостоял бывший партнер Марин Ле Пен и давний член команды ее отца-основателя партии Луи Алио. Барделла победил, набрав 75 процентов голосов.

27-летний евродепутат — выходец из бедного французского пригорода, у него иммигрантские корни.

Марин Ле Пен объявила, что не собирается уходить из политики.

«Я буду там, где во мне нуждается страна», - заявила она в субботу.

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