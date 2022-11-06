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В Дятловском районе водитель объезжал выскочивших на дорогу оленей и влетел в дерево

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  • 6.11.2022, 18:04
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В Дятловском районе водитель объезжал выскочивших на дорогу оленей и влетел в дерево

Происшествие случилось вчера.

Водитель легковушки при объезде диких животных в Гродненской области столкнулся с деревом, сообщили в ГАИ.

Происшествие случилось 5 ноября в 17.40 на 7-м километре трассы Новогородовичи — Серафины в Дятловском районе. Предварительно установлено, что 45-летний водитель Lada двигался в направлении города Дятлово. В какой-то момент он увидел, что на проезжую часть выскочили два оленя. Чтобы избежать столкновения с ними, мужчина взялся левее и съехал в кювет, где автомобиль влетел в дерево.

В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован. Известно, что он был пристегнут ремнем безопасности.

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