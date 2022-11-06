До +8°С ожидается в Беларуси в понедельник 6.11.2022, 18:21

Пройдут кратковременные дожди.

7 ноября будет облачно. Синоптики предупреждают, что днем белорусам местами по стране стоит ждать дождей. В Гомельской и Могилевской области ночью осадки выпадут на большей части территории регионов. Также ночью и утром в отдельных районах страны можно будет наблюдать туман. Ветер 1-5 м/с, порывы до 9-10 м/с.

В ночные часы обойдется без заморозков, температура воздуха в среднем составит 5 °С. Днем же воздух прогреется до восьми градусов выше нуля.