Левин: Российско-украинский конфликт для Ирана — это полигон подготовки своих систем для грядущей войны с Израилем 6.11.2022, 18:24

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Военный эксперт — о том, почему Тегеран поддержал Москву.

Иран впервые подтвердил поставку беспилотников России. При этом, как заявил глава МИД Ирана Хоссейн Абдоллахиян, Москве якобы передали лишь «небольшое» количество дронов и это произошло за несколько месяцев до российского вторжения в Украину.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Россия заказала у Ирана 2400 дронов-камикадзе. Военные эксперты отмечают, что массовое использование иранских беспилотников вынудило ВСУ изменить тактику использования своих противовоздушных сил.

Ситуация может ухудшиться: в середине октября The Washighton Post писала, что Иран, помимо прочего, поставит России баллистические ракеты «Фатех-110» и «Зульфикар», дальность которых составляет 300 и 700 километров соответственно.

Военный обозреватель и офицер армии обороны Израиля Игаль Левин предлагает свою версию того, с какой целью Тегеран содействует Москве.

— Для Тегерана эта война — окно возможностей не просто спасти свой режим, сохранить власть, но и расшириться, больно ужалить США и нанести болезненные удары Израилю, — пишет эксперт. — Давайте не будем забывать, что КСИР очень хочет, чтобы русские полностью ушли из Сирии и режим Асада стал абсолютной марионеткой в руках Стражей.

Кроме того, по мнению Левина, одна из причин оказания помощи России — это возможность массового испытания своих вооружений для подготовки к войне против Израиля:

— Несложно заметить, что иранские дроны-камикадзе используются преимущественно не против ВСУ, а против гражданских объектов и энергетической инфраструктуры Украины. Это не просто людоедская тактика Кремля: уверен, что русским генералам про это нашептали их иранские советники.

По словам Левина, Иран отлично понимает, что у него нет шансов на поле боя против Армии обороны Израиля, нет шансов и в войне в воздухе. Приэтом Тегеран прекрасно осведомлен об уязвимости израильского тыла, небольшой территории государства и колоссальной плотности населения на этой территории.

Таким образом, террор, устроенный с помощью дронов-камикадзе, может стать асимметричным ответ на военное превосходство израильтян.

— Используя свои вооружения в Украине, в особенности против гражданских, Иран проверяет их эффективность, способность преодолевать противовоздушную оборону, влияние их ударов на общество и масштаб разрушений, — отмечает эксперт. —Корректировки и изменения после сбора данных иранские инженеры уже вносят в новые модели. Террор должен быть не просто тотальным, но и непрекращающимся — растянутым во времени и невыносимым для гражданского населения.

По этой причине, считает Левин, Израиль не готов продать Украине свои системы противоракетной обороны, такие как «Хец». Так как их использование в небе Украины даст Ирану необходимую информацию о работе данных систем:

— Израиль меньше всего хотел бы, чтобы Иран знал о реальных возможностях израильских систем ПРО и создавал свои дроны и ракеты с учетом этих знаний. Иран же максимально изучает все случаи перехватов и пытается достать любую информацию по этой теме. Не просто так украинское командование запретило разглашать информацию об успехах и возможностях немецкой IRIS-T SLM, которая показала себя не как эффективная, а как сверхэффективная система перехвата.

Игаль Левин убежден, что российско-украинская война для Ирана — это не более чем полигон подготовки своих систем для грядущей войны с Израилем:

— В Тегеране, как и в Иерусалиме, все прекрасно понимают, что в том или ином масштабе, пока существует нынешний режим аятолл, эта война случится — как с иранскими экспедиционными корпусами вроде той же Хезболлы, в планах которой уже есть намерения захвата территорий Верхней Галилеи, так и с самими силами КСИР напрямую.

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