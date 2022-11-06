Российские мобилизованные в Беларуси массово болеют и конфликтуют с белорусами 14 6.11.2022, 18:41

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Военная милиция РБ не может сдерживать противоправное поведение россиян.

На территорию Беларуси продолжают поступать подразделения из РФ, которые преимущественно состоят из так называемых «частично мобилизованных» граждан. Их главная задача – подготовка материальной базы и мест размещения оккупационных войск. Между тем, сами «чмобики» вынуждены жить в неприспособленных условиях. Преимущественно в полевых палатках без надлежащих санитарных условий.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

«В настоящее время среди этих военнослужащих отмечается масштабная вспышка различных заболеваний. В основном это заболевание дыхательных путей (бронхит, ангина, пневмония, обострение астмы) и инфекции желудочно-кишечного тракта. В настоящее время масштабы заболеваний таковы, что белорусские медики не способны справиться с ними. Оккупанты вынуждены в срочном порядке отправлять в Беларусь военных и мобилизованных медиков из РФ.

В ближайшее время ожидается прибытие очередной партии медицинских сотрудников на 230 общевойсковой полигон западного оперативного командования из РБ (обуз-лесновской). Вспышку заболеваний на нем также связывают с несоблюдением элементарных требований для военных лагерей по обеспечению гигиены, качественного питания и медицинского обеспечения.

Также в Беларуси растет напряженность между военными двух государств. Многочисленные конфликтные ситуации связаны с прецедентами пренебрежительного отношения российских военных к белорусам. Военная милиция РБ не может сдерживать противоправное поведение россиян. В частности, в докладных записках, которые подаются старшими офицерами СРБ на основе жалоб своих рядовых военнослужащих, указывается на пренебрежительные высказывания и поведение россиян относительно белорусов. В частности, с использованием унижений на основе этнических характеристик. Количество прецедентов быстро растет, что приводит к неконтролируемой эскалации напряжения в Беларуси», - говорится в сообщении.

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