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В США огненный шар упал на дом фермера

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  • 6.11.2022, 18:48
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В США огненный шар упал на дом фермера

Момент падения был заснят камерами наблюдения.

В пятницу вечером на дом Дастина Прочита упал яркий светящийся объект. Момент падения был заснят камерами наблюдения, передает CNN.

Мужчина рассказал журналистам, что метеорит влетел в дом, когда он смотрел телевизор вместе со своими собаками.

Прочита услышал громкий взрыв и почувствовал запах дыма, а когда попытался выйти на крыльцо, оно уже было полностью охвачено пламенем. Огонь распространялся так быстро, что фермеру удалось спасти лишь одну собаку. Пожарным понадобилось несколько часов, чтобы полностью потушить пожар.

Во время пожара к владельцу дома начали подходить свидетели, которые рассказали, что видели, как на дом упал горящий объект. Шанс попадания метеорита в дом составляет один к четырем триллионам, так что Прочита теперь планирует купить лотерейный билет.

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